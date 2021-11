Fiscalía de San Luis Potosí pone en duda secuestro de “El Mijis”

El fiscal de San Luis Potosí aseguró que algunas declaraciones de "El Mijis" no coinciden (Foto: Cuartoscuro)

El pasado martes 2 de noviembre, el vicefiscal jurídico de la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, aseguró que Pedro Cañizares Becerra, El Mijis, interpuso una denuncia sobre el secuestro que sufrió el pasado 30 de octubre, luego de intentar protestar afuera del concierto de Lalo Mora, señalado de acosar sexualmente a sus fanáticas tanto dentro como fuera de sus presentaciones.

No obstante, este miércoles el funcionario puso en duda su declaración y el posible plagio que sufrió, pues, declaró, nunca existió una solicitud de rescate por parte de los supuestos sicarios enviados por el propio cantante, quien no quería ser increpado por el ex diputado local luego de que lo amenazara en reiteradas ocasiones desde redes sociales.

“Existen sospechas sobre la manifestaciones de Pedro Carrizales, las cuales surgen de sus propias manifestaciones en donde indica la fiscalía que no existe congruencia en su dicho”, aseguró el funcionario en una entrevista con la periodista Azucena Uresti en su programa de Radio Fórmula.

Ahondó que en las investigaciones de la Fiscalía se han detectado algunas inconsistencias, como los detalles de las dos personas con quienes iba, el vehículo en el que se trasladaba y la portación de su celular cuando fue rescatado 14 horas más tarde en las inmediaciones de la comunidad de Cerro Gordo, en el municipio de Zaragoza.

Supuestos sicarios de Lalo Mora habrían secuestrado al ex diputado local de San Luis Potosí (Fotos: Cuartoscuro)

Otra de las contradicciones que encontraron hasta el momento fue detectada en dos declaraciones sobre su traslado. Em la primera de ellas mencionó que la camioneta en la que fue “levantado” tiene estrobos, pero la segunda tiene varias lagunas, pues no recuerda lo que vivió porque se la comentó a uno de sus compañeros.

A pesar de estos puntos inconexos, Ruiz Contreras no descarta en su totalidad la veracidad del secuestro, ya que las fechas, los tiempos y la lógica de los hechos declarados por El Mijis no son mentira. No obstante, indicó que la investigación apenas inicia, así que aún faltan puntos por aclarar para cerrar el caso. Sin embargo, remarcó, de haber incurrido en falsos testimonios podría tener consecuencias penales.

En su primera aparición en los medios de comunicación tras su secuestro, Cañizares Becerra señaló que una semana antes de su protesta contra el vocalista de Los Invasores de Nuevo León, tanto él como su familia recibieron múltiples amenazas de muerte, por lo que los tuvo que enviar a otro estado para protegerlos.

El legislador posó como advertencia a Lalo Mora (Foto: Twitter-mijisoficial)

“Recibí una semana amenazas de muerte, de hecho a mi familia la mandé a otro estado por lo mismo, toda la semana que me iban a matar, que por haberme metido con “el viejón” (Lalo Mora), que era de los González (...) “De hecho, no están aquí en San Luis, estoy solo. Ahorita estoy en el hospital y no sé, a ver qué me dicen porque todo el día me la pasé en la Fiscalía y ya me vine a checar porque tengo muchos golpes, tengo una bola por el hígado y las costillas”, ahondó.

Durante las 14 horas que estuvo privado de su libertad fue torturado de múltiples manera, aunque no otorgó más detalles debido a la investigación existente en torno al caso. “Me levantan, me suben a una camioneta, me traen, lo que querían era que no llegara al baile, pero todo en ese tiempo me estuvieron torturando”, señaló el ex legislador potosino.

Antes de ser liberado, los sujetos que lo maniataron lo tiraron en el municipio de Zaragoza, con una bolsa en la cabeza, y le hicieron una extraña petición para liberarlo: cantar una canción completa de Lalo Mora. Por consiguiente entonó una melodía para salvar su vida.

SEGUIR LEYENDO