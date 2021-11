Buen Fin 2021: cuándo es y cómo aprovechar los descuentos al máximo

El Buen Fin 2021 volverá a ser en noviembre y habrá mayor libertad de aforo en tiendas físicas (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Se aproxima 11ª edición del Buen Fin, que por segunda ocasión consecutiva tendrá una duración mucho más extensa al tradicional fin de semana de tres días, por lo que los usuarios mexicanos tendrán mayor tiempo para aprovechar las promociones que las tiendas participantes anuncien.

Debido a la pandemia provocada por el COVID-19 y con el objetivo de minimizar lo mayor posible las aglomeraciones en comercios físicos, el Buen Fin 2021 comprenderá siete días de promociones y habrá mayor difusión y capacitación para ventas a través de internet.

La edición 2021 comenzará a partir de la madrugada del 10 de noviembre, por lo que a partir de las 0:00 horas las tiendas virtuales podrán dar por inauguradas las distintas promociones que manejen. Culminará el 16 de noviembre a las 23:59 horas.

La edición 2020 del Buen Fin tuvo una duración de 11 días debido a la pandemia provocada por el COVID-19 (Foto: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO)

Para conocer la empresas y establecimientos que participarán de manera oficial en El Buen Fin 2021, es posible consultar la página oficial supervisada por la Profeco, donde aparecerán todos los comercios que formen parte del programa un par de días antes de su comienzo.

Además de cerciorarse de la participación oficial del comercio en El Buen Fin, una de las principales recomendaciones para aprovechar las promociones de este año radica en la supervisión de ofertas en línea, pues este 2021 se espera una mayor participación de las dos empresas líderes en la industria: Mercado Libre y Amazon.

Ambas compañías digitales han promovido mayor cobertura de productos dentro de sus promociones e incluso, para los dispositivos móviles, el portal de Amazon ofrece la herramienta de notificación cada que el producto de interés seleccionado obtenga una nueva promoción relámpago.

Los comercios digitales tendrán mayor difusión y capacitación para promover las ofertas digitales durante El Buen Fin 2021 (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton)

Entre los artículos más cotizados en los últimos años, los electrodomésticos se posicionan como la primera opción en el mercado mexicano, por lo que en caso de tener decidido el producto a comprar, se recomienda no demorar tanto en la búsqueda de promoción para no recibir el mensaje de agotado.

Una de las innovaciones más interesantes que tendrán los compradores este año es producto de la Concanaco-Servytour (Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo), organismo que habilitó herramientas en su portal web para localizar descuentos y promociones en áreas específicas, como deportes, joyería, juguetería, línea blanca, electrodomésticos, ropa, higiene, telefonía, etcétera.

Entre las recomendaciones que publicó la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), entre sus primeras líneas destacó la importancia de priorizar las ofertas y rebajas, en lugar de visualizar los meses sin intereses como un beneficio 100% real para el bolsillo.

El Buen Fin 2021 será entre el 10 y el 16 de noviembre, con especial énfasis en las ofertas en línea y con el objetivo de minimizar las aglomeraciones (Foto: REUTERS/Henry Romero)

A pesar de que se ampliaron nuevamente las fechas para evitar aglomeraciones en comercios físicos, tras el Buen Fin 2020 con semáforo naranja en una gran cantidad de estados dentro de México, se esperan una mayor cantidad de gente en los establecimientos participantes, por lo que se recalca el cuidado sanitario en cualquier visita.

Se recomienda descargar la aplicación oficial del Buen Fin para monitorear algunos precios de tiendas participantes, presente en Google Play y App Store. Se despliega una lista de precios de acuerdo a la búsqueda y aparecen las tiendas más cercanas según la ubicación.

Es necesario recordar la importancia de no caer en compras de pánico ni adquisiciones de último minuto no contempladas con anterioridad, en especial si pueden mermar la economía a futuro de cada usuario. Establecer un límite de gasto para la semana de descuentos suele ser una buena herramienta para mantener el control y no salir del presupuesto.

