Buen Fin 2021: cómo usar con responsabilidad la tarjeta de crédito

El Buen Fin 2021 se llevará a cabo en México del 10 al16 de noviembre (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

De acuerdo con lo anunciado por la Secretaría de Economía (SE) y con la José Héctor Tejeda, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), la onceava jornada de descuentos, popularmente conocida como “El Buen Fin”, se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre y se espera que el evento comercial deje una derrama económica de cerca de 239,000 millones de pesos alcanzada en 2020.

A diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión el programa estará dirigido a todos los municipios del país con el fin de integrar a pequeños empresarios y reforzar la dinámica en centros comerciales y negocios grandes de las 32 entidades federativas. Además, Tejeda Shaar precisó en conferencia de prensa, que el objetivo del Buen Fin 2021 tendrá como objetivo incentivar la recuperación económica en el contexto de pandemia por COVID-19.

Sin embargo, participar en la jornada de ofertas podría resultar contraproducente y afectar la economía de las familias si los compradores no gestionan adecuadamente sus gastos que, en el mediano y largo plazo, podrían convertirse en deudas. Con el fin de evitar caer en excesos al momento de comprar, es imprescindible que los compradores planifiquen responsable y anticipadamente sus compras de aquellos productos o servicios que realmente necesiten.

Se recomienda realizar un presupuesto con anticipación para realizar compras más inteligentes y seguras (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Una de las prácticas más comunes durante el Buen Fin es el uso de tarjetas de crédito por parte de los compradores, pero utilizar esta forma de pago puede elevar tus niveles de endeudamiento si no se administra y gestiona correctamente, por lo que será necesario tener en mente los siguientes consejos para realizar compras más inteligentes y seguras.

1. Realiza un presupuesto. Oscar Rosado, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), sugiere que antes de comprar algo, los consumidores realicen un presupuesto y que este no exceda el 30% de su ingreso mensual. Además, en compras con tarjeta de crédito, es importante fijar un límite de gastos para que el estado de cuenta mensual no te sorprenda y recuerda no comprar más de lo que realmente puedes pagar.

2. Compara precio y calidad. Busca los precios y promociones que más te convengan y que mejor se ajusten a tus necesidades. Guarda los comprobantes de compra para una reclamación futura y exige una garantía. Para este rubro, también se recomienda pagar con tarjetas de débito y de contado, ya que algunos establecimientos ofrecen promociones extra a quienes utilizan esta forma de pago.

Se espera que la derrama económica de la onceava edición de la jornada de ofertas supere al monto alcanzado en 2020 (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

3. Conoce las fechas importantes para cumplir con los pagos. Es imprescindible conocer la fecha de corte y la fecha límite de pago de tu tarjeta, ya que en caso de no hacerlo, la institución bancaria podrá cobrarte intereses por cada día que no pagues tu deuda.

4. Aprovecha los beneficios que ofrece tu tarjeta. Es importante realizar una revisión de los beneficios de tener una tarjeta de crédito. Algunos de los más comunes son los programas de puntos con los que podrás comprar en diferentes establecimientos, seguros de viaje y accesos a salas exclusivas en aeropuertos.

5. Lee las “letras chiquitas”. Revisa con atención aquellas promociones, que pueden resultar muy atractivas a primera vista, ya que las especificaciones pueden incluir un interés muy alto, por lo que leer las especificaciones te ayudará a determinar cuánto pagarás realmente por el producto, servicio o por la tarjeta de crédito.

SEGUIR LEYENDO: