Luces led y tirolesa: la propuesta de infraestructura de Sandra Cuevas para la Zona Rosa

(Foto: Captura de pantalla)

La fastuosidad y la funcionalidad fueron los principales temas de debate de la nueva apuesta de la alcaldesa de la Cuauhtémoc (Ciudad de México), Sandra Cuevas, quien anunció este jueves la construcción del Corredor Turístico-Tecnológico en uno de los lugares más emblemáticos de la capital mexicana, la Zona Rosa.

La infraestructura pretende ser una de las principales atracciones de los viandantes. De acuerdo con Cuevas, estará ubicado en la calle Genova y contara con 4 mil metros cuadrados de pantalla led y una tirolesa techada de doble carril trazada a lo largo del corredor. El ambisioso proyecto comenzará a construirse el próximo mes y se inaugurara el 14 de febrero del 2022.

(Mapa: Infobae México)

En redes sociales, los usuarios aseguraron que el Corredor Turístico-Tecnológico está inspirado en el titánico Downtown de Las Vegas (EEUU), donde Cuevas estuvo hace 10 años.

(Foto: Captura de pantalla)

“Ahora, el paseo de la Reforma te conduce al más fascinante proyecto que la alcaldía Cuauhtémoc trae para ti. La seducción y la magia te envolverán. [...]Te ofrece la más novedosa experiencia para dar impulso a diversos sectores económicos”, se escucha en un promocional del corredor.

(Foto: Captura de pantalla)

Con esta edificiación, la alcaldesa pretende beneficiar directamente a 700 establecimientos mercantiles en Zona Rosa. Además de generar más de 14 mil empleos directos y más 6 mil empleos indirectos.

La inversión para el Corredor Turístico-Tecnológico Zona Rosa será de 300 millones de pesos, de los cuales el 50 % proviene de la iniciativa privada, agregó.

(Foto: Captura de pantalla)

Excéntrica administración

El estilo de Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, Ciudad de México, ha estado bajo los focos desde el pasado 1 de octubre, en su toma de protesta, en la cual se convirtió en objeto de ataques por utilizar una alfombra roja.

La vestimenta y la vida de lujo de la política del PRD-PAN-PRI han eclipsado sus acciones frente a la demarcación.

(Foto: Captura de pantalla)

Los diseños de la famosa Carolina Herrera han sido las apuestas de Cuevas en diferentes eventos. Hace un día, durante una reunión con la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, la alcaldesa lució un lance shirt dress rojo. Según la página oficial de la diseñadora, cada prenda de este tipo supera los 10,000 pesos.

La estilosa alcaldesa es consciente de que la ropa es un mensaje que queda, por ello para un recorrido en la colonia Obrera (Cuauhtémoc) volvió a elegir un conjunto de la diseñadora venezolana en amarillo. Estaba hecho de encaje y pertenece a la edición de primavera.

En temporada de otoño, los vestidos camiseros a media pierna son los preferidos de Cuevas. Con este look se presentó a un programa de Latinus. Para complementar su estilo, la alcaldesa utiliza relojes de la lujosa marca suiza TAG HEUER AQUARACER, cuya venta se realiza a través de correo electrónico.

Cuevas se convirtió esta semana en noticia, por su participación en una entrevista en el el espacio Desayunando, del canal Atypical Te Ve de YouTube, encabezado por el comunicador Carlos Alazraki, en el que la funcionaria aseguró que no le “gustaban los pobres”

“Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres, yo fui pobre y no me gustan los pobres”, señaló.

SEGUIR LEYENDO: