Simón Levy criticó a Sandra Cuevas por corredor en Zona Rosa: “Deberían aprender de mi experiencia”

Simón Levy criticó a Sandra Cuevas por corredor "tecnológico" en zona rosa (Fotos: Cuartoscuro / Twitter@SandraCuevas_)

Tras el anuncio de Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuuhtémoc, sobre la construcción de un corredor tecnológico en la Zona Rosa, Simón Levy, exsubsecretario de Planeación Turística del gobierno de México, señaló que deberían “aprender” de su experiencia, recordando cuando en 2015, la ciudadanía rechazó la construcción de un pasaje comercial entre las colonias Roma y Juárez en la Ciudad de México.

En este sentido, el contrivertido personaje advirtió a la funcionaria que este tipo de proyectos “no jalan”, pues la capital del país necesita espacios para “caminar y convivir”.

“Cuando le pones un mote de “corredor tecnológico” es un “corredor comercial. No aprenden”, escribió en su cuenta de Twitter. “… Deberían de aprender de mi experiencia. La ciudad quiere espacios para caminar y convivir. Los corredores comerciales artificiales en la Cuauhtémoc no jalan. Shopi 2.0 no jala”, agregó.

Levy advirtió que este tipo de proyectos “no jalan”, pues la capital del país necesita espacios para “caminar y convivir” (Foto: Twitter@SimonLevyMx)

Cabe señalar que, cuando Simón Levy encabezó ProCDMX, en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, distintos activistas, arquitectos, organizaciones, entre otras voces de la opinión pública se opusieron al plan propuesto al considerar que era una forma de crear nuevos espacios comerciales a favor de un particular con una concesión a 40 años, sin que se obtuviera un beneficio real para la ciudad. Por ello, el proyecto fue rechazado y no fue colocada ni siquiera la primera piedra de la obra.

De acuerdo con el planteamiento de Cuevas, la calle de Génova se convertirá en un corredor “tecnológico” con 4,000 metros cuadrados de pantalla LED. Además, estará equipada con unA tirolesa rechada de doble carril.

Según las estimaciones del gobierno local, la obra será inaugurada el 14 de febrero del próximo año.

“Este es el proyecto del Corredor Turístico-Tecnológico en Zona Rosa, con una infraestructura a la altura de las grandes ciudades. Se pretende iniciar su construcción el siguiente mes e inaugurarlo el 14 de febrero del 2022″, escribió en su cuenta de Twitter.

El exfuncionario recordó cuando en 2015, la ciudadanía rechazó la construcción de un pasaje comercial entre las colonia Roma y Juárez en la CDMX (Foto: Cuartoscuro)

Inmediatamente, usuarios en redes sociales reaccionaron al anuncio criticándolo por no tomar en cuenta las verdaderas necesidades de los ciudadanos. “Lo que necesitamos: botes de basura. Lo que nos dan: 4 mil metros cuadrados de pantalla LED y una tirolesa de doble carril”, indicó un internauta en Twitter.

“Ah si, qué bonito, alcaldesa @SandraCuevas_. ¿Pero no cree que antes de pensar en estos proyectos-negocio podríamos pensar en solucionar temas más sencillos como limpiar las calles y recoger la basura a la hora que corresponde?”, fue el comentario de Hernán Gomez, periodista mexicano.

“Sandra Cuevas quiere hacer un corredor turístico en la Zona Rosa, como en Las Vegas. Sandra, no toma en cuenta a los habitantes de la Colonia Juárez. Pero a las empresas corruptas si. Ella se embolsará millones de pesos”, agregó otro usuario.

Un proyecto exitoso de reconversión del espacio público es el parque de bolsillo construido en el Zócalo de la Ciudad de México (Foto: Gobierno CDMX)

Y es que, en medio de esta polémica surge la interrogante sobre qué proyectos de planeación urbana han funcionado en la Ciudad de México. Y es que, como lo dijo Simón Levy, generalmente tienden a ser mejor aceptados aquellos que reconvierten espacios públicos para que los capitalinos puedan realizar actividades culturales o deportivas.

Ejemplo de esto último son los gimnasios al aire libre colocado en algunos parques de CDMX durante la administración de Mancera Espinosa. De igual forma, como caso de éxito es importante destacar la construcción de “Parques de bolsillo” en la capital del país, una iniciativa del gobierno de Claudia Sheinbaum, los cuales se basan en la conversión de espacios pequeños en áreas destinadas al esparcimiento.

Algunos de estos se ubican en una de las zonas más concurridas de la capital del país, tal como el Centro Histórico.

