Cayó “El Toño”, el presunto extorsionador de la Unión Tepito que fue captado en un recorrido de Sandra Cuevas

Este martes se dio a conocer la detención de Antonio Vallejo, alias El Toño, un ex policía que colaboraba para el cártel de la Unión Tepito como extorsionador y que recientemente fue captado siguiendo a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, durante uno de sus recorridos en el barrio bravo de Tepito.

La detención, ejecutada por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, ocurrió sobre la calle Ferrocarril de Cintura esquina con Eje 2, en la alcaldía Venustiano Carranza. Ahí fue ubicado por la policía capitalina cuando circulaba sin casco a bordo de una motoneta.

Los efectivos capitalinos le marcaron el alto, pero el presunto extorsionador aceleró su vehículo para intentar escapar. Posteriormente, cuando le volvieron a marcar el alto metros adelante, el Toño desenfundó su arma y amenazó a los agentes. Según los reportes oficiales, los policías lograron desarmarlo y lo detuvieron junto con varias bolsas de droga (marihuana y clorhidrato de cocaína) y 1,400 pesos en efectivo.

De acuerdo con información proporcionada por el periodista especializado en temas de seguridad, Antonio Nieto, Vallejo se hacía pasar por policía o Ministerio Público para amedrentar y extorsionar a comerciantes.

“Apodado ‘El Toño’, presuntamente era colaborador del Dylan, cabecilla del Cártel de la Unión. También se le había ligado con policías. Algunos comerciantes con los que hemos podido hablar, algunos líderes de comerciantes, nos han dicho que creían que era un policía. Pero no lo es. No es un policía activo”, dijo el periodista a La Octava.

“En algunos puestos ambulantes, en algunas cervecerías, chelerías que abundan en el barrio bravo, él se presentaba como agente de la policía y de esa manera era su acercamiento para extorsionar, exigir cuotas a comerciantes de Tepito”, detalló Nieto.

El pasado 9 de octubre, se difundió una fotografía donde el Toño caminaba cerca de Sandra Cuevas. De acuerdo con la información del periodista, la alcaldesa encabezó un recorrido por el área de Tepito para exhortar a los comerciantes a que no pagaran extorsiones a delincuentes o mafiosos ligados a la Unión Tepito.

Posteriormente, a través de las redes sociales, Sandra Cuevas negó que El Toño la hubiese acompañado o que formara parte de su equipo. “Conmigo no venía, ni tampoco integra mi equipo. Le agradezco la información”, respondió a los datos de Antonio Nieto.

De acuerdo con las indagatorias de las autoridades, El Toño estaría vinculado con varios delitos como extorsión, cobro de piso, secuestro, homicidio y tráfico de armas.

Polémicas de Sandra Cuevas

(Foto: Twitter/SandraCuevas_)

La más reciente se dio la mañana de este martes cuando se difundió en redes sociales que la mandataria de la coalición “Va por México” (PRI-PAN-PRD) utiliza como transporte para sus reuniones de trabajo una nueva y blanca camioneta Suburban de la marca Chevrolet. Sin embargo, lo lujosa que es la unidad no fue en sí la polémica, sino que cuenta con placas de circulación “anormales”.

Las otras polémicas tienen que ver con la alfombra roja que organizó para tomar protesta como alcaldesa o las acusaciones que tiene con el partido Morena, en las que denunció a una diputada federal por supuestamente enviarle a gente de la organización criminal, la Unión Tepito, a uno de sus recorridos.

Asimismo, este 25 de octubre salió a la luz un video donde se puede ver y escuchar a la representante de la colación Va por México en una entrevista con Carlos Alazraki, declarar que su gobierno le apuesta a una economía de ricos.

“Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres, a mi no me gustan los pobres, yo fui pobre y no me gustan los pobres”, declaró.

Sus declaraciones le valieron varias críticas, por lo que este martes publicó un video más largo de un fragmento de la entrevista que tuvo con el comunicador.

“Escuchen el diálogo completo, no difundan mentiras”, dijo la alcaldesa. En el nuevo video de casi un minuto, señala que porque quiere a la gente, “no los quiere ver pobres”.

