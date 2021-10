“Mentirosos y habladores”: Vicente Fox despotricó contra Claudia Sheinbaum y AMLO por precios de Gas Bienestar

El panista se quejó de los precios que ofrece la compañía Gas Bienestar, la cual fue promovida por AMLO con el fin de que los ciudadanos consiguieran gas LP a precios accesibles (Fotos: Cuartoscuro // Reuters // Cuartoscuro)

El panista Vicente Fox Quesada nuevamente utilizó su cuenta oficial de Twitter para expresar sus críticas hacia el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y hacia la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo. Esta vez, los señalamientos del ex mandatario estuvieron relacionados con la empresa estatal Gas Bienestar y con el alza en los precios de los cilindros de combustible.

«¡Que mentirosos y habladores son! Y el gas pega a los más pobres. Ojo Claudia y López, no piensen que todos somos ‘pendej*s’. Ya basta de simulación y engaño. No se puede mentir a todos, todo el tiempo y en todos los temas. Ya ‘paren su carro’», escribió el militante del Partido Acción Nacional (PAN) a través de sus redes sociales.

El crudo comentario de Fox Quesada surgió en respuesta a un video en el que Gustavo Álvarez, titular de Gas Bienestar, y Claudia Sheinbaum declararon que el aumento de los precios del combustible está relacionado con el alza generada en el costo del gas LP a nivel mundial. “¿A qué se debe este incremento? Pues al incremento de los precios internacionales que Pemex va ajustando, no tiene nada que ver con que el gobierno aumentó el precio”, expresó la mandataria local.

El ex presidente mexicano se pronunció en redes sociales por el incremento en los precios de Gas Bienestar (Twitter/ @VicenteFoxQue)

Los comentarios de Álvarez y Sheinbaum ocurrieron en el marco del arranque de las operaciones de la compañía estatal en la alcaldía Azcapotzalco, segunda demarcación capitalina en la que se distribuirán 715 cilindros diarios, repartidos en 11 rutas.

El tuit del blanquiazul no tardó en recibir respuesta de los internautas y algunos usuarios de la red social aprovecharon su crítica para manifestar su desacuerdo con respecto a la empresa impulsada por López Obardor el pasado mes de agosto y cuyas operaciones iniciaron en la alcaldía Iztapalapa.

“El tiempo es el mejor juez y ya está llegando el tiempo de evidencias”, “Todos no, pero tú sí, Vicente Fox”, “Créeme que no lo pensamos, sabemos que eres un pend*jo de proporciones bíblicas”, “Vicente Fox, ignora hechos y palabras, no tiene caso debatir con él, urgentemente debería ir al psiquiátrico o a la cárcel” y “No todos, solo tú”, fueron algunas respuestas que recibió su publicación.

Un usuario de Twitter le recomendó a Vicente Fox leer un libro de primaria. (Imagen: Twitter/ @danliza)

Llovieron críticas a Vicente Fox por escribir con errores ortográficos

Recientemente, Fox Quesada fue objeto de burlas en Twitter debido a que escribió con errores ortográficos un comentario más en el que arremetió contra AMLO por las recientes críticas que ha realizado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En su intento por descalificar al tabasqueño, el ex mandatario usó los términos “zizaño” y “malageacido”, por lo que usuarios de esta red social corrigieron al ex presidente y lo exhortaron a consultar libros de educación básica y el diccionario de la Real Academia Española (RAE). Sin embargo, no es la primera vez que Fox Quesada escribe con errores ortográficos, pues en alguna ocasión publicó un tuit en el que escribió “Govierno”.

Además de estos errores, el panista usó la palabra “hechar” en vez de “echar”, un verbo al que la RAE atribuyó la siguiente definición: “Hacer que algo vaya a parar a alguna parte, dándole impulso.” Una de las figuras que se sumó a las críticas fue el periodista y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Daniel Lizárraga; quien calificó como “lamentable que alguien tan analfabeta funcional haya sido presidente de México”.

