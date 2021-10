Sandra Cuevas: los vestidos y relojes de diseñador que presume la alcaldesa de Cuahtémoc

Los vestidos utilizados por la alcaldesa de la Cuauhtémoc (Fotos: Sandra Cuevas/Carolina Herrera)

El estilo de Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, Ciudad de México, ha estado bajo los focos desde el pasado 1 de octubre, en su toma de protesta, en la cual se convirtió en objeto de ataques por utilizar una alfombra roja.

La vestimenta y la vida de lujo de la política del PRD-PAN-PRI han eclipsado sus acciones frente a la demarcación.

Los diseños de la famosa Carolina Herrera han sido las apuestas de Cuevas en diferentes eventos. Hace un día, durante una reunión con la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, la alcaldesa lució un lance shirt dress rojo. Según la página oficial de la diseñadora, cada prenda de este tipo supera los 10,000 pesos

La estilosa alcaldesa es consciente de que la ropa es un mensaje que queda, por ello para un recorrido en la colonia Obrera (Cuauhtémoc) volvió a elegir un conjunto de la diseñadora venezolana en amarillo. Estaba hecho de encaje y pertenece a la edición de primavera.

En temporada de otoño, los vestidos camiseros a media pierna son los preferidos de Cuevas. Con este look se presentó a un programa de Latinus. Para complementar su estilo, la alcaldesa utiliza relojes de la lujosa marca suiza TAG HEUER AQUARACER, cuya venta se realiza a través de correo electrónico.

Cuevas se convirtió esta semana en noticia, por su participación en una entrevista en el el espacio Desayunando, del canal Atypical Te Ve de YouTube, encabezado por el comunicador Carlos Alazraki, en el que la funcionaria aseguró que no le “gustaban los pobres”

“Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres, yo fui pobre y no me gustan los pobres”, señaló.

Ante sus argumentos, realizados mucho antes de que tomara posesión, la autoridad de la demarcación aseveró que ella buscará trabajar de forma institucional, respetuosa y que los proyectos salgan, en coordinación con el Ejecutivo capitalino.

Sandra Xantall Cuevas Nieves se ha desempañado como empresaria. Estudió comercio internacional en la Universidad del Valle de México y cuenta con una maestría y un doctorado en el Centro de Estudios Jurídicos.

Es fundadora del proyecto social México Bonito y dueña de la galería de arte contemporáneo 11:11, así como de la productora de eventos Danika. En la política, Sandra se ha desarrollado en el sector público en el SAT, como enlace de alto nivel de responsabilidad de 2008 a 2014.

Fue jefa de departamento en la Secretaría de Relaciones Exteriores en el periodo de 2014 a 2015.

Entre sus propuestas de campaña destaca la implementación de la Línea Violenta para atender las denuncias de violencia de género, así como los compromisos que ha firmado con organizaciones para asegurar la protección y garantizar los derechos de los animales de compañía

Su gabinete estará integrado por el 50% de mujeres y pretende crear la “Dirección de la mujer”.

