Loret de Mola tundió a ex operador financiero de AMLO que busca afiliaciones mediante programas sociales

Gabriel García Hernández fue un hombre clave para Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde hace 18 años y en su momento, le ayudó al mandatario mexicano a a obtener votos, a través del contacto con la población, mediante los ya tan sonados apoyos sociales, asimismo, fue operador financiero y trabajó en Palacio Nacional hasta hace cuatro meses.

Fue después de las elecciones que el tabasqueño decidió regresar a García al Senado, pues de ahí venía antes de llegar a Palacio Nacional con licencia.

El periodista Carlos Loret de Mola en su columna de El Universal abundó sobre el nuevo proyecto de García Hernández, después de haber hecho poco en el Senado en donde se supone sería “la cuña” de Ricardo Monreal, pero no fue así.

“No le hizo ni cosquillas, No presentó una sola iniciativa, no integró ninguna comisión ni habló en tribuna una sola vez”

El columnista puntualizó que el 27 de agosto Monreal lo propuso como representante del Legislativo ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pero fue vetado por Palacio.

Es así como Gabriel García presentó otra licencia como senador el pasado 26 de octubre debido a que, según Monreal, se integraría nuevamente al gobierno federal.

En la elección de 2018, Gabriel García ganó un curul en la Cámara Alta con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); sin embargo, en el mes de noviembre de ese mismo año, el político solicitó una licencia para convertirse en la mano derecha del mandatario.

“Puede sonar a operación electoral, pero también a intento fulminante por desactivarlo. Según fuentes de Morena, del Senado y del gobierno federal, en Palacio han molestado mucho sus señalamientos de corrupción contra García, su gestión de los programas sociales, por no poder levantar un padrón único de beneficiarios, tampoco un Censo de Bienestar, desvío de recursos de -servidores de la nación-” explicó Loret de Mola.

Por otra parte, un nombre que destaca es Alejandro Peña Villa, su suplente en el Senado, quien también se ha encargado de la logística en los mítines de Morena.

“Todo converge este fin de semana. Hay Consejo Nacional en Morena. García y Peña buscan que el consejo apruebe su método de afiliación: Institucionalizar el uso de los programas sociales y datos personales de los beneficiarios”

Quién es Gabriel García Hernández, el principal y polémico operador de AMLO

Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una maestría en Finanzas Públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública. Durante el periodo de López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal, fungió como director de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de la capital del país entre el 2000 y 2006.

El puesto que ostentaba García Hernández es fundamental para la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tenía a su cargo a los 32 superdelegados.

Cabe mencionar que la Coordinación de Programas fue una instancia creada en la administración actual, con base en la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Según su estructura, depende directamente de la Presidencia de la República.

García Hernández también fue el encargado de gestionar el fideicomiso “Por los demás”, el cual tenía el objetivo de dar ayudar a los damnificados del terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México. Este vehículo financiero logró acumular 78.8 millones de pesos.

Partidos políticos de la oposición denunciaron un presunto uso electoral del fideicomiso, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso a Morena una multa de 197 millones de pesos.

