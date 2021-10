“Pierde poder y eso lo tiene enojado”: Loret de Mola despotricó contra AMLO y su influencia

López Obrador quiso someter al INE en las pasadas elecciones y terminó teniendo más popularidad que la figura presidencial. Foto: GALO CAÑAS/ cuartoscuro

Para Carlos Loret de Mola, el presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre obsesionado con el poder; sin embargo, en los últimos meses, de acuerdo con sus análisis se ha visto que lo ha ido perdiendo paulatinamente.

Durante su columna titulada “Poder y más poder. Y cómo lo está perdiendo AMLO” publicada este viernes 15 de octubre en el periódico El Universal el periodista mexicano asegura que su “perdida de poder lo tiene muy enojado, pero trata de esconder su molestia”.

A lo largo del texto el autor enlista una serie de acontecimientos que dejan entrever un presidente debilitado ante las instituciones. “Dos horas de mañanera diarias son muy traicioneras, y no pocas veces se le ve contrariado”.

De acuerdo con el también columnista de The Washington Post, López Obrador quiso someter al INE en las pasadas elecciones y terminó teniendo más popularidad que la figura presidencial.

Por otro lado, también quiso madrugar al Tribunal Electoral del Poder Judicial y al final “los magistrados terminaron destituyendo al impresentable que había propuesto el titular del Ejecutivo”.

Otros planes que no salieron como él deseaba fueron la exoneración de Pío López Obrador, pero el Tribunal le ganó al presidente (1-6). Y el más importante, según Loret de Mola, quiso “arrasar en las elecciones, pero no fue así y ahora no puede solo para cambiar la Constitución.

“Deseaba repetir el tsunami en la Ciudad de México pero perdió la mitad. Dos de sus presidenciables están en franca rebeldía. Ricardo Monreal manda señales diario pero cada vez lo ve más alejado en el Senado. Marcelo ya se dio cuenta que Claudia es la favorita del presidente”, explicó Loret de Mola.

De igual forma, de manera irónica, recalcó que el empresario Alonso Ancira dejó al presidente “colgado de la brocha con el pago de los 200 millones de pesos”. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Sobre los casos para supuestamente combatir la corrupción, el locutor de Así las Cosas en W Radio mencionó que tampoco ya le están funcionando. “Lozoya se deja ver en un restaurante; el presidente diagnostica que es una provocación; y sí, Lozoya también “le ha perdido el miedo”.

“Cabeza de Vaca hace gira a Gobernación y se ríe de su orden de aprehensión y Francisco Domínguez, otro de los vinculados en el caso Lozoya, dejó el gobierno de Querétaro como torero cruzando el ruedo, y por si fuera poco no le aprueban la pregunta que quería en la Revocación de Mandato en 2022.

“Los empresarios endurecen después de dóciles años, se muestran más severo en sus publicaciones. En mucha de la prensa comienzan a verse atisbos de crítica. Brotan autodefensas, se levantan maestros, surgen nuevos grupos que paralizan la esfera, le hacen huelga en la Refinería”, declaró.

CIUDAD DE MÉXICO, 07OCTUBRE2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia matutina de este jueves llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario mexicano dedicó el tiempo de la conferencia a responder las preguntas de la prensa. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

“Ha perdido poder pero no ha perdido clientela. Y claro que hay muestras de que el presidente sigue teniendo poder. Pero en general los vientos son adversos. Y eso, para un hombre encaminado a concentrar poder, lo tiene descolocado”, concluyó.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó que el enfrentamiento en la refinería de Dos Bocas haya sido una provocación para detener la construcción de la obra magna de su gobierno.

“No creo que haya mano negra para parar la refinería porque no quieran en el extranjero que se produzcan las gasolinas en México. No”.

El mandatario negó que este evento detuviera las obras de construcción, por lo que reafirmó su compromiso de que la Refinería se inaugurará en julio del 2022 bajo el nombre de “Olmeca” en homenaje, reveló, a la cultura madre.

