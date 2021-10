Bárbara de Regil criticó a quienes no acuden a terapia psicológica

La polémica actriz le pidió a la gente no "esconderse" en redes sociales y buscar ayuda con un profesional (Foto: Captura de pantalla)

Bárbara de Regil se ha convertido en una de las influencers más criticadas en redes sociales por los usuarios mexicanos debido a su estilo de vida, las polémicas declaraciones que realiza y los productos “milagro” que promociona, como la proteína que fue desmentida por un profesional de la salud en su momento.

Sin embargo, pareciera que todos estos comentarios negativos no le afectan en nada y continúa realizando declaraciones en concordancia con la manera de pensar que ha demostrado durante los últimos años.

En esta ocasión utilizó su cuenta de Twitter para enviar un contundente mensaje a aquellas personas que no buscan ayuda psicológica para solucionar sus problemas, ya que prefieren tener un “lugarcito” donde sentirse felices, como lo son las redes sociales, que muestran una faceta diferente a la realidad que viven las personas.

Asimismo, les aconsejó invertir en un especialista en lugar de “datos para el celular”, con el objetivo de que las personas se cuidan y mantengan su cuerpo saludable no sólo en el aspecto físico, también en el mental.

(Foto: Twitter)

“En las redes aveces es muy fácil darte cuenta quienes necesitan terapia para tratar sus traumas de la infancia o actuales Es su lugarcito pequeño en donde se sienten ‘poderosos’ Mi Consejo: inviertan en una terapia … más que en tener datos en su celular. Cuídate” (sic), escribió la protagonista de la serie Rosario Tijeras.

Dicho tuit fue rechazado por los usuarios de esta red social, los cuales pidieron que le quiten a ella los datos de su teléfono y el Wifi para que ya no publique comentarios relacionados con los cuerpos y padecimientos de otras personas que en ningún momento lo solicitaron, pues, dijeron, de Regil tiene más “desequilibrios emocionales” de los que cree.

“Deberían de quitarle los datos y el wifi, el internet no es pare todos y menos para una señora con desequilibrio emocional que se empeña día a día en demostrar lo mal que está y nadie la está atendiendo en estos momentos”; “¡Gracias por el consejo! También aplícalo para ti. Amenazar a las personas no es de alguien ‘muy equilibrado’. Besos y que nadie te quiere tu sonrisa”, fueron algunos de los comentarios que realizaron en esta publicación.

Otras personas también se dedicaron a defender las redes sociales, pues consideraron que son el único lugar donde algunas personas se sienten seguras debido a los múltiples juicios de los que son víctimas en la realidad. “Por qué en sociedad son un 0 a la izquierda”, resaltaron.

A la actriz e influencer no le molestan las críticas, pues reconoce que es un personaje polémico (Foto: Instagram @barbaraderegil)

Por otro lado, sus seguidores y fanáticos respaldaron sus comentarios con tanto fervor que hasta le pidieron continuar con sus declaraciones, así como su vuelta a las pantallas, ya sea cine o televisión, con sus icónicos personajes o alguno nuevo.

Entre tantos comentarios negativos, la actriz ha decidido mantener la calma y defenderse en cada momento que puede, pues ha declarado que no importa la situación que se apoye, toda la gente jamás estará 100% feliz, pues algunos apoyan ciertas causas, mientras que otro las detestan y atacan.

Sobre las constantes críticas que recibió, Bárbara de Regil se defendió y dijo estar consciente de que es un personaje polémico. Por ello siempre va a estar recibiendo críticas a su forma de ser o a su carrera, pero la tiene sin cuidado porque piensa que todos esos comentarios simplemente hacen que la gente que los hace le causen tristeza.

“De 20 ataques que recibo, sólo me ha pegado uno, porque nadie te va a dar nada más que lo que es. No te van a dar lo que tú eres, te van a dar lo que ellos traen, entonces, me da más sentimiento de tristeza de esa persona que lo que yo realmente soy”, dijo en entrevista con TVyNovelas.

SEGUIR LEYENDO