Así lucía Bárbara de Regil antes de dedicarse al mundo fitness

Bárbara de Regil presumió su cambio físico tras casi una década de dedicarse a cambiar sus hábitos (Foto: Instagram @barbaraderegil)

Bárbara de Regil, conocida en redes sociales por ser una influencer del fitness y la buena alimentación, presumió a sus fans su cambio físico y mental, haciendo una comparación entre cómo lucía hace casi una década y ahora, con grandes alteraciones en su estilo de vida y hábitos.

Pese a que en varias ocasiones han surgido comparaciones entre el antes y después de Bárbara de Regil, ella en pocas ocasiones ha mostrado imágenes de cómo lucía antes de decidir dedicarse a cuidar de su cuerpo y fomentar a que otros sigan su camino.

Hoy a través de su cuenta de Instagram, la actriz mostró una fotografía de cuando tenía 25 años, época en la que comenzaba su carrera en el medio artístico.

Esta fue la imagen con la que De Regil hizo la comparación (Foto: Instagram/@barbaraderegil)

Según explicó en su publicación, antes su vida estaba llena de excesos, además de que no tenía el mismo cuidado de su cuerpo como ahora lo tiene. Aunque en ambas de ve a una Bárbara feliz, ella aseguró en su mensaje que no estaba en paz consigo misma y con la gente a su alrededor, contrario a ahora que toma terapia.

Su texto comenzó reconociendo que no había compartido ese tipo de imágenes, “nunca había compartido una foto mía de antes”, escribió, pero ahora lo sintió necesario para comprobarle a sus seguidores cómo su cambio fue posible con una ardua rutina y una fuerte voluntad por mejorar su vida.

“Vaya que me recuerdo con amor y me abrazo, me sentía sola y desprotegida, algún día les contaré mi historia. Y sí, sí hacía ejercicio, pero muy de repente y siempre con hueva…. Y para terminar de contarles un poco más de mi experiencia, no tenía buenas relaciones, obvio, no estaba bien conmigo, pues tampoco con el mundo!”, escribió en la descripción de su imagen.

Bárbara aseguró que nunca había compartido en redes sociales una foto de cómo era antes (Foto: Instagram/@barbaraderegil)

A continuación habló de cómo es ahora su vida, con una dieta balanceada y con mucho amor propio, asegurando que esta es su “mejor versión”, aunque se esforzará por seguir perfeccionando algunos aspectos de sus hábitos.

Reafirmó que todos los cuerpos son diferentes y, por ello, cada persona debe buscar su camino para mejorar de forma personal. “Obvio todas tenemos una estructura diferente…. no te compares con nadie todas somos hermosas, y la verdadera belleza empieza cuando decides ser tu misma”, escribió, terminando su mensaje confesando que estaba nerviosa por la forma en que se abrió a sus seguidores.

En la sección de comentarios, aunque esta sea limitada, algunos de sus familiares y colegas la felicitaron por mostrar un lado tan íntimo de ella y la impulsaron a continuar así.

No es la primera vez que la protagonista de Rosario Tijeras sorprende al hablar de su cuerpo, hace un mes reveló su peso.

Bárbara compartió cuál es su peso y mostró algunos de los tratamientos que toma para mejorar su salud (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

A través de sus InstaStories compartió una instantánea del peso que marca la báscula y reveló que pesa 55.2 kilogramos, después de haber seguido un reto de alimentación que promovió entre los usuarios que la siguen.

Asimismo, la influencer decidió inyectarse vitamina B12 como complemento. “Hoy estoy en mi lugar favorito”, mencionó en primera instancia y después, tras la indicación del médico para que se quedara quieta. La actriz comenzó a hacer caras de mucho dolor y soltó varios gritos.

“A la madre”, comenzó a decir la actriz, mientras quien la atendía le mencionaba que la inyectaría despacio para que no sintiera tanto dolor.

De igual forma, dentro de la publicación mostró que el medicamento que le administraron era vitamina B12 y se disculpó por la reacción que tuvo, aunque los memes no se hicieron esperar.

