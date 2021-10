Bárbara de Regil se defendió de críticas por su participación en “La Más Draga”

Bárbara de Regil nuevamente dio de qué hablar tras su participación en "La Más Draga" y se defendió de algo por lo que no se le culpaba (Foto: captura de pantalla/YouTube)

El nombre de Bárbara de Regil se convirtió en tendencia en la mayoría de redes sociales después de que fue lanzado el episodio de La Más Draga en el que ella fue invitada como juez, pues gran parte del público reprobó su comportamiento y las decisiones que tomó durante el show de Drag.

Durante el episodio de esta semana de La Más Draga, Bárbara de Regil no sólo aprovechó el programa para promocionar su ya controversial proteína, sino que también ofreció a C-Pher e Iris XC una “propina” de 500 pesos por su talento, además de propiciar que Paper Cut, una de las competidoras más fuertes del show, fuera eliminada.

En redes sociales, principalmente en Twitter y la sección de comentarios del episodio en YouTube, el público mostró su descontento por el comportamiento de la influencer, convirtiéndola en uno de los términos más mencionados.

Bárbara le dio una "propina" a dos concursantes (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Ya se demostró que Bárbara de Regil NO es aliada, solo estuvo en #LMD4 por publicidad, redimirse y cagarl*. Dejen de involucrarla en el proyecto”, “Declaro a Bárbara de Regil enemiga pública de la comunidad LGBT+”, “Not Bárbara de Regil promocionando su inservible proteína a costa de la comunidad drag y gay”, tuitearon algunos internautas durante la emisión del reality.

Tras los comentarios en contra de la actriz, ella misma decidió defenderse a través de una serie de tuits. En el primero de ellos aseguró que la decisión de eliminar a Paper Cut no había sido sólo de ella, sino que los demás jueces también tuvieron que votar y ella le tocó ser quien diera la noticia por ser la invitada especial.

En el siguiente escribió: “Las personas negativas necesitan el drama como el oxígeno. Mantente positiva y eso los dejará sin aliento”. Sin embargo, sólo recibió criticas como respuesta y lanzó otro mensaje, el cual hizo que el público se enojara aún más.

La actriz también contestó a las críticas a través de sus stories en Instagram, con el mismo mensaje (Foto: captura de pantalla)

“Es muy chistoso que me atacan los que están en contra, por ser parte y me atacan a los que apoyo por que apoyo. Uno nunca queda bien con quienes aman el drama. La más draga me invito a 1 solo programa y quede encantada, salió paper y fue decisión de todos. RELAX gente”, dijo Bárbara en su último tuit de esta tarde.

Los internautas entonces le respondieron que su molestia hacia ella no se debe a quién fue la persona que salió esta semana, sino a la forma en que aprovechó un espacio dedicado a la comunidad LGBT+ para promocionar su suplemento sólo por ser una edición especial, dando como pretexto que estaba dirigido a apoyar a la comunidad.

“No hermosa, nadie te ataca por ir al programa, te atacan por tu falta de profesionalismo, para todo hay su tiempo y está bien que quieras promocionar tu producto, pero hacerlo en todo el show, integrar en cada escenario en el que salías, eso es algo muy desagradable”, escribió un usuario de Twitter.

Tiresias se mostró sorprendido cuando De Regil le entregó la proteína y le dijo que no era la eliminada de la semana (Foto: captura de pantalla)

Y es que durante La Más Draga, Bárbara decidió hacerse publicidad justo después de que anunció quién era la eliminada. La influencer dio un discurso sobre el apoyo que se le debería de dar a la comunidad LGBT+ y le regaló una bolsa de su proteína a Tiresias, quien sigue en la competencia.

“Las quiero felicitar a las dos, lo hicieron espectacular, lo hicieron increíble. Su talento, sus ganas, su corazón, esta vez yo tengo esta proteína y voy a sacarla edición orgullo y es eso, no sólo apoyarnos en junio. Es apoyarnos siempre, ahora más que nunca somos seres humanos y tenemos que estar de la mano. Sin juzgar ni nada, sólo con el corazón y con amor”, dijo, sorprendiendo a los concursantes.

