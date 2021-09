Air Canada descartó usar el aeropuerto de Santa Lucía por falta de estudios de viabilidad

Foto: REUTERS/Ben Nelms/Archivo

Luego de que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), informó que buscará que los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) sean limitados a 61 operaciones por día en 2022 y 2023 con la intención de distribuir vuelos a Santa Lucía, comenzaron las reacciones de algunas aerolíneas.

Es el caso de la empresa Air Canada, la cual descartó usar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que se construye en la base militar ubicada en el Estado de México, así lo señaló el director de ventas para América Latina y el Caribe de la aerolínea, Luis Noriega.

“En cuanto al Felipe Ángeles no lo estamos contemplando en este momento, no está terminado, falta hacerle estudios de viabilidad y estudios de capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) entonces no está en nuestros planes”, destacó, en videoconferencia.

El pasado martes 7 de septiembre, el subsecretario de Transportes, Carlos Morán Moguel, destacó que se busca que las aerolíneas vean las ventajas que representa el nuevo aeropuerto.

Vista general del avance de las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA) en Santa Lucía. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO/ ARCHIVO)

“Lo que quisiéramos nosotros es que comprendieran las ventajas que está representando Santa Lucía y por atracción natural, les interese venir a Santa Lucía”, insistió.

Aseguró que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles atenderá las necesidades de la aviación mexicana para los próximos 30 a 50 años, por lo que sus operaciones no buscan limitar las operaciones del AICM, sino mantener el número de vuelos autorizados.

El mismo 7 de septiembre, Canadá reabrió la frontera a extranjeros que cuenten con el cuadro completo de vacunación antiCOVID, por lo que Air Canada anunció un aumento de operaciones en México.

“Es difícil hacer proyecciones exactas por las características de esta pandemia, pero apuesto a que a finales del año que viene debemos tener ya el volumen de asientos disponibles que teníamos en 2019 entre México y Canadá”, dijo Luis Noriega.

Elementos del Ejercito Mexicano, realizan trabajos preliminares en la construcción del Aeropuerto Internacional "General Felipe Ángeles", en la Base Aérea Militar número 1 en la población de Santa Lucía, Estado de México. (Foto: EFE/ Carlos Ramírez/ Archivo)

Hasta el momento, la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles lleva un avance del 69%, cuya edificación está a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y debe ser inaugurado en marzo de 2022.

El gasto del AIFA está contemplado en el Paquete Económico 2022, pero sufrió un fuerte recorte. Las autoridades hacendarias solicitaron un presupuesto de 11 mil 450.1 millones de pesos, prácticamente la mitad de lo que recibió este 2021 que fue 22 mil 556.8 millones de pesos.

