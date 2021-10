“Fue un amasiato”: Manuel Barlett culpó al PAN y Salinas de Gortari por caída del sistema en elecciones de 1988

Los diputados del PAN le recordaron la caída del sistema que se dio durante las elecciones de 1988 (Foto: Europa Press)

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Barlett, reaccionó ante las duras críticas por parte de los partidos de oposición luego de que fuese señalado por sus propiedades, los contratos millonarios que con los que él y su familia se han visto beneficiados, así como también la caída del sistema que se dio en las elecciones presidenciales de 1988, las cuales llevaron al priista Carlos Salinas de Gortari a Palacio Nacional.

Durante su comparencia ante las comisiones unidas de Energía y de Infraestructura de la Cámara de Diputados y sobre esta última queja, el funcionario federal aceptó las acusaciones de los diputado del Partido Acción Nacional (PAN), sin embargo, los responsabilizó de ella y mencionó que vivieron un “amasiato” con el Salinismo.

“Si me pican un poquito, porque están jugando con mi biografía, voy a ser un poco grosero, porque me siento un poco como legislador y yo he sido más legislador que ustedes por muchos años. Miren, la caída del sistema fue un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari”, señaló al responderles a los diputados de Acción Nacional, lo que los hizo estallar en reclamos.

El director general de la CFE estallo ante las acusaciones de los panistas (Foto: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Por su parte, Jorge Álvarez Maynez, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), le cuestionó a Barlett sobre su aparición en los Panama Papers y sobre cómo ha construido su patrimonio.

“¿Por qué no nos explica cuántas de sus propiedades o cuántas de sus inversiones están en los Pandora Papers? ¿Por qué no nos explica por qué compro, por qué compraron, tan solo en la zona de Polanco, Reforma, Tecamachalco, la Roma, Lomas de Chapultepec, 11 propiedades en un radio de 2 km?, ¿por qué no nos cuenta del patrimonio que ha construido?”, le cuestionó el emecista.

El diputado panista Juan Carlos Maturino aseguró que si se aprueba la contrarreforma energética México tendrá que pagar millones de pesos por contratos cancelados y generaría un boquete a los mexicanos.

Bartlett Díaz resaltó que el gran reto de la empresa productiva para el Estado es el planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La Reforma Eléctrica propuesta por AMLO ha dado mucho de que hablar durante las últimas semanas (Foto: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

“(Tener) abasto público suficiente de energía eléctrica, que no haya apagones y evitar, en los hechos, que los consumidores domésticos paguen la luz con tarifas más elevadas que las corporaciones empresariales y las grandes cadenas comerciales”, indicó el funcionario público.

Para materializar esta meta, el director de la comisión explicó que se debe de rescatar a la CFE, pero se debe de priorizar en su infraestructura para que tenga la capacidad de producir y transmitir la energía eléctrica suficiente que necesitan las y los ciudadanos mexicanos.

Cabe recordar que durante 1988 Bartlett Díaz era secretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrird y responsable del proceso electoral de ese año, así como también de anunciar al candidato que ocuparía la Presidencia de México.

La sociedad mexicana culpan a la caída del sistema de que Salinas de Gortari haya llegado a la presidencia (Foto: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

A las 3:10 de la mañana Jorge de la Vega Domínguez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), había proclamado el triunfo de Carlos Salinas de Gortari.

“México triunfó y dio a Carlos Salinas de Gortari una victoria contundente, legal e inobjetable”, dijo De la Vega.

El candidato presidencial Salinas de Gortari, terminó imponiéndose al izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional, tras registrarse problemas técnicos.

El nivel de participación fue de 50.4%; sin embargo, el resultado de las elecciones de Presidente de la República, senadores, diputados y asambleístas no se dio a conocer esa noche, sino hasta una semana después.

