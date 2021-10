“No hay otra explicación más que muertos de COVID”: Felipe Calderón condenó la “mortalidad excesiva” en México

(Foto: Cuartoscuro)

Felipe Calderón, ex presidente de México por el PAN, condenó la “mortalidad excesiva” en México y acusó que es a causa de COVID-19, esto tras la revelación de datos proporcionados por Our World in Data, quienes expusieron el incremento en los deseos respecto a años anteriores.

A través de redes sociales, el ex abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) recalcó, sin dudar de sus palabras, que el incremento de la mortalidad en México fue por esta enfermedad:

“La gráfica describe el % de personas muertas por encima de años anteriores, también conocido como ‘exceso de mortalidad’ o ‘mortalidad excesiva’ (no hay otra explicación más que muertos de COVID). México, el país con el mayor número de muertos por COVID arriba del promedio previo”

Our World In Data publicó la incidencia en decesos de cada país respecto a años anteriores (Foto: Our World In Data)

Y es que en una gráfica expuesta por Enrique Krauze se muestra un incremento sustancial en los decesos en México de que inició la pandemia del nuevo coronavirus en la república. De acuerdo con la gráfica, entre finales del 2020 e inicios del 2021 se incrementó la mortalidad en el país por casi un 50%, algo que contrasta mucho con los registros de otras naciones.

En el renqueo mostrado por el historiador, el cúmulo de muertes en la república mexicana supera, porcentualmente, a Irán, Brasil, Egipto, Rusia y Sudáfrica.

Cabe destacar que estos datos no responden a una estudio metódico que puedan relacionar esos decesos con el nuevo coronavirus, que llegó a México en febrero del año pasado; sin embargo, es un factor que pudo haber incidido en el incremento de muertes en el país.

Asimismo, se debe de contemplar el incremento de muertes violentas, por otros padecimientos clínicos, por vejes y accidentales. Los cuales están incluidos en los datos de Our World In Data.

Our World In Data (Nuestro mundo en datos) se publica en internet y expone datos y resultados empíricos que muestran el cambio en las condiciones de vida en todo mundo. Los resultados son mostrados por medio de tablas interactivas que muestran las tendencias de cambio por país y región en virtud de enseñar cómo el mundo cambia y sus razones.

