Rosario Robles acusó persecución política desde la cárcel: “Dignidad, lo único que me queda”

(Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Rosario Robles reapareció en los medios de comunicación para declarar que hay una persecución política en su contra, razón por la que no ha podido abandonar la prisión para enfrentar su proceso en libertad.

Sin embargo, aseguró en entrevista con Ciro Gómez Leyva que desconoce quién está detrás de la venganza y que confió en a palabra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, quien ha declarado tener las manos fuera del caso.

“Esta es una venganza. El presidente dice y yo le tomo la palabra, que de su parte no es, entonces de parte de quién es; porque de que hay una venganza, hay una venganza, aquí no hay una aplicación de la ley. Yo tengo derecho de tener mi libertad. Si no es conmigo el pleito, y si no es del jefe del estado mexicano, ¿de quién es?”, indicó la ex funcionaria desde la cárcel.

“Ellos lo que quieren es verme derrotada, vencida, hincada, ellos quisieran que yo firmara cualquier cosa para involucrar a otros y mira, eso no lo voy a hacer, para eso me llamo Rosario Robles.

“Con todo y todo, sigo teniendo mi dignidad, es lo único que me queda, mi congruencia, mi dignidad, mi vocación, mi lucha de tantos años, de décadas por las libertades. No voy a traicionarme ahora a estas alturas de mi vida”, ahondó Robles.

