López Obrador negó venganza política contra Rosario Robles: “Eso es inmoral; es indigno”

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó que la determinación de prisión preventiva contra Rosario Robles sea parte de una venganza política contra la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

“Por lo que corresponde al ejecutivo, no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno. Eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral (...) No se denuncia a nadie por consigna política”.