Hay motivos para enjuiciar a Andrés Manuel López Obrador: exprocurador de Justicia

Sí hay elementos de derecho suficientes para que se lleve a juicio al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Eso lo aseguró desde su posición ex procurador General de la República (lo que ahora es la figura del fiscal del país), Ignacio Morales Lechuga. “Por ejemplo la firma de aquel memorándum para que no se aplicara la Constitución, es un reto o una violación a la Constitución”, puso de ejemplo el que en algún momento fuera la máxima autoridad de justicia en el país.

Entrevistado por Fernando del Collado para el portal mexicano Latinus, el procurador de la administración de Carlos Salinas de Gortari, aclaró que la finalidad de sus declaraciones para nada eran con la intención de plantear una antesala viable para que el actual presidente fuera encarcelado, ni él ni nadie, al menos no por errores políticos, “lo que quiero es que estemos unidos”, destacó en sus declaraciones.

No obstante, consideró como una política criminal la estrategia de salud con la que la actual administración ha hecho frente a la pandemia, indicando que solo ha logrado aumentar el número de muertos en vez de reducirlos, por lo que dijo no saber si la estrategia ha sido efectiva, considerándola como “una omisión, una torpeza gubernamental”.

También indicó que en materia del crimen organizado también hay elementos para investigar complicidad a todos los políticos en activo “y el Presidente no es ni debe ser la excepción”. Y dio ejemplos como el “Culiacanazo”, aquel operativo ocurrido en Sinaloa en octubre de 2019, en el que se detuvo y casi enseguida se dejó libre a Ovidio Guzmán, hijo de el “Chapo”. También recordó la vez que saludó a la madre de dicho capo o los comentarios que consideró defensivos hacia los narcotraficantes.

Sobre corrupción señaló que por lo mismo que “el mismo gobierno es muy opaco, no deja ver nada” pues se desconoce si hay ese tipo de negocios al interior de la administración federal. Aunque el exprocurador se refirió a lo que se ha conocido por parte de los familiares de López Obrador indicando que sí se tienen indicios de supuestos hechos de corrupción, “hay pruebas demostradas. Cuando se habla de recursos públicos que se destinan para fines privados estamos hablando de corrupción”.

En tanto, en las últimas veces que precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del tema de llevar a juicio a expresidentes insistió en que su gobierno ya no lo no promovería, a pesar de que hayan cometido delitos catalogados como de “lesa humanidad”, ya que eso es algo que -recalcó- deberán hacer los ciudadanos.

Al ser cuestionado el pasado mes de septiembre sobre la denuncia interpuesta ante la Corte Penal Internacional (CPI) por un grupo de ciudadanos que exigían que el expresidente Felipe Calderón fuera juzgado por los delitos cometidos en su llamada “Guerra contra el narcotráfico”, López Obrador aseveró que es un asunto en el que el Estado mexicano no debe inmiscuirse.

“Eso eso corresponde a los ciudadanos que presentaron la denuncia, creo que el Estado no debe participar en este tema, creo que no debe haber un llamamiento del Estado y lo que hace hace falta es una resolución. A ellos corresponde, a nosotros no nos corresponde hacer un exhorto.. No vamos a poner una denuncia en contra de expresidentes”, enfatizó.

“Esta instancia debe de responder, si se hizo una denuncia con toda la formalidad legal pues corresponde dar una respuesta, no tiene que haber un exhorto, un llamamiento del Estado, Ya es una denuncia en curso y lo que hace falta es una respuesta, una resolución. A ellos corresponde, nosotros no tenemos por qué formalmente, hacer un exhorto”, remarcó.

No obstante, López Obrador resaltó que su gobierno “no es tapadera de nadie” pero enfatizó que no se promoverá ninguna denuncia contra los exmandatarios.

“Además yo repito que no vamos, desde el gobierno, a presentar ninguna denuncia en contra de expresidentes, lo que está en curso, lo dije desde que tomé posesión, no se va a detener, porque tampoco somos tapadera de nadie, pero nosotros no vamos a auspiciar, promover, una denuncia a expresidentes. y yo creo que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo, con la no repetición”, apuntó..

“Nosotros hicimos el compromiso de no hacer lo mismo y por eso aunque no les guste a algunos, aquí hacemos denuncias y estigmatizamos a la corrupción. Porque considero que eso es un gran aporte, lo peor era que antes robaban los altos funcionarios públicos, los llamados hombres de negocio y ni siquiera perdían su respetabilidad. Entonces ahora eso ya no se permite, no se tolera, el corrupto es mal visto (...)”, señaló.





