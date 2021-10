Monreal pidió regulación de redes sociales para mejorar la seguridad nacional

Foto: Twitter/@INAImexico

Durante la inauguración de la 43 Asamblea Global de Privacidad, organizada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y financiado por empresas relacionadas a las redes sociales, búsquedas en internet, comercio digital y productos electrónicos como Facebook, Twitter, Amazon, Google y Apple, el senador Ricardo Monreal pidió regulación a las redes sociales, sitios de internet y empresas tecnológicas en general, para asegurar la protección de datos en el país.

El legislador aseguró que se deben tomar mayores precauciones con respecto a la recaudación y almacenamiento de datos personales por parte de las grandes empresas tecnológicas, ya que hoy en día “el espacio digital no se encuentra delimitado por fronteras físicas”, por lo que es indispensable la cooperación entre naciones, gobiernos y las compañías del sector.

Monreal afirmó que los usuarios deben tener asegurada la protección de datos, pues actualmente no se tiene la certeza de que la información recolectada no está siendo utilizada de forma indebida, además de asegurar que existen diversas violaciones a la privacidad por parte de varias plataformas digitales.

Foto: Captura de Facebook/Ricardo Monreal A.

El senador ya había presentado una reforma al respecto el año pasado, pero afirmó que la desinformación en la redes sociales fue clave para que se obstaculizara su aprobación:

“Es impresionante su poder, aunque sé que son patrocinadores algunas de las plataformas del evento. Sólo presenté la iniciativa y así me fue como en feria, porque desinforman, tergiversan y alteran. Es impresionante enfrentarse a ellos, por eso espero hablar con ellos, para decirles de qué se trata y que no generen tanta desinformación. La tengo presentada y no voy a ceder, porque es un tema fundamental para el país y para el mundo”, aseguró Monreal.

De la misma manera, aseguró que las grandes empresas tecnológicas están en una lucha constante por generar más ganancias a costa de la vulneración de la privacidad de sus usuarios:

“La carrera por apropiarse de los datos personales de la población mundial está encabezada ya por las empresas más ricas, cuya principal actividad o negocio es la obtención de datos, ya que ahora su principal uso es la publicidad. En la actualidad, las empresas con apps y otros productos y servicios se evalúan no sólo por los ingresos monetarios que generan sino por la cantidad de datos que recopilan. Algunos sostienen que quienes poseen los datos poseen el futuro”, afirmó Monreal.

(Foto: Cortesía Senado)

Asimismo, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Cordero, afirmó que al no existir una regulación acerca del uso de la información por parte de las empresas, el poder que acumulan puede crecer enormemente, por lo que debe existir legislación al respecto:

“Por el bien de todos, regulemos conjuntamente para hacer realidad estos derechos de privacidad y de datos personales de todos. Ricardo Monreal nos ha dicho, hay que apropiarse de los datos personales tenemos que hacerlo porque ahora cuando las empresas se apropian de los datos personales tienen un poder inmenso”, dijo la legisladora.

Ricardo Monreal, además de haber presentado una iniciativa de ley para regular la protección de datos personales, ya había logrado legislar a los servicios de streaming para que el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (IFT), se encargue de vigilar que se cumplan las normas que se les han impuesto.

De la misma forma, el legislador promovió el “derecho al olvido”, la cual hace posible que se pueda retirar información de las plataformas digitales, pues una modificación a la Ley de Derechos de Autor lo hizo posible.

