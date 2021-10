“No pueden con un premio”: López Rabadán acusó a Morena de imponer reconocimiento Elvia Carrillo Puerto

López Rabadán volvió a lanzarse contra Morena (Fotos: Cuartoscuro // Senado de la República)

Este jueves 14 de octubre se llevó a cabo, en el pleno del Senado de la República, la votación para otorgar el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto en su edición 2020 y 2021, el cual está destinado a conmemorar el empoderamiento de las mujeres en el país.

Sin embargo, por primera vez en la historia desde que se entrega la presea, la votación no fue unánime debido a las abstenciones de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Fue la bancada del PAN la que reclamó un “avasallamiento” por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al querer imponer el nombre de la mujer seleccionada para este año. Así lo dio a conocer la legisladora Kenia López Rabadán en su cuenta de Twitter.

Kenia López Rabadán acusó a Morena de ensuciar la votación (Foto: Twitter/@kenialopezr)

La legisladora los acusó de “no poder con un premio”, es decir, no poder llevar a cabo la votación hacía un camino unánime, e ironizó que tampoco pueden con la administración de la nación.

“¡La voracidad no tiene límites! Hoy en el senado reconoce a las mujeres, pero Morena ensució la votación. Por primera vez en la historia no hubo unanimidad para la entrega del reconocimiento #ElviaCarrilloPuerto. No pueden con un premio, menos pueden con el país”, redactó la panista.

Y es que la votación de este día dio como ganadoras del reconocimiento a Laura Martínez Rodríguez -edición 2020- y a Daptnhe Cuevas Ortiz -edición 2021-; sin embargo, la bancada blanquiazul y los priistas votaron por la legisladora Ifigenia Martínez.

“Nosotros hemos votado a favor de la maestra Ifigenia y lo hacemos convencidas de que la maestra Ifigenia es una mujer representante de su generación y de esta generación para hacer mejor las cosas en el país”

Kenia López Rabadán acusó a Morena de entorpecer la votación por la presea Elvia Carrillo Puerto (Foto: PAN)

Lo cual orilló a que durante su tiempo en la tribuna, López Rabadán reclamara que al interior de la Cámara Alta se ha querido imponer una solo línea de pensamiento e ideológica, pues “no se ha entendido que hay diferentes tipos de feminismo”.

Pese a saber que la propuesta de su grupo parlamentario no pasaría, la senadora aseguró que seguirán trabajando en pro del desarrollo de las mujeres mexicanas, aunque no todas piensen o actúen sobre la misma línea.

“Ya basta de solamente pensar que hay un tipo de feministas, habemos muchas y todas estamos trabajando a favor de México”

Kenia López Rabadán acusó a Morena de querer imponer un solo feminismo (Foto: Cuartoscuro)

No obstante, el reclamo de la panista no fue el único que se escuchó en el salón de sesiones, pues la legisladora priista, Nuvia Mayorga, anunció que bancada votaría en abstención debido a que “no se toma en cuenta la pluralidad” en el Senado de la República.

Respecto a las críticas por la votación de este día, durante su participación en el pleno el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró que en las reuniones que sostuvieron referente al tema de discusión de este día, los grupos de la oposición no manifestaron su negativa a las mujeres que consiguieron el reconocimiento.

“(Convoco) a que no pongamos en riesgo la unidad del senado, no lo merecen ellas (las ganadores), no merecen que alguien tenga duda de los méritos que las dos tienen. Por eso los conmino amablemente a que votemos en favor […] a que votemos en favor […] No pueden estar las diferencias internas de un procedimiento por encima de los méritos de dos mujeres extraordinarias”

