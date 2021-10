“No hay dinero que alcance”: Javier Lozano acusó a Bartlett de dejar endeudada a la CFE

Javier Lozano volvió a lanzarse contra Manuel Bartlett (Fotos: Facebook/Javier Lozano / Cortesía/Cámara de Diputados)

El controversial militante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, volvió a criticar y señalar a los integrantes de la Cuarta Transformación: en esta ocasión se lanzó contra el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

Por medio de su cuenta verificada de Twitter, luego de que iniciaron los rumores de que Bartlett posiblemente deje su cargo en la administración federal, el ex senador de la República señaló que actualmente en la comisión “no hay dinero que alcance” y lo culpó de “jugar” con el pago de las jubilaciones para las y los ex empleados.

Asimismo, refirió que en caso de que dimita de su cargo, dejará a la CFE como Luz y Fuerza del Centro (LyFC), organismo público descentralizado que fue extinto, por decreto del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, en octubre de 2009.

“Y ser más productiva y eficiente. Ah, y no jugar con las jubilaciones. Así, no hay dinero que alcance. @ManuelBartlett dejará a la @CFEmx como Luz y Fuerza del Centro (QEPD). Que conste”, redactó la tarde de este jueves 14 de octubre.

Javier Lozano se lanzó contra el titular de la CFE (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Las palabras del ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) fueron en respuesta a uno de los tuits del usuario @CarlosSempe1, el cual criticó a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, por la queja contra los centros de autoabastecimiento que han creado algunos grupos de ciudadanos.

El internauta argumentó que la ciudadanía ha volteado a ver estos centros y no a la comisión porque los costos del Estado han incrementado, volviendo imposible el estar al día con los pagos. Motivo por el cual le recomendó no modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), sino reducir las tarifas.

“La sria. de Energía se queja de que en México hay 239 centros de autoabastecimiento que proporcionan electricidad a miles de consumidores. Las empresas prefieren a esos centros y no a la CFE. En vez de reformar la Constitución para prohibirlos, la CFE debería bajar sus tarifas”

El pasado 13 de octubre iniciaron rumores de que Manuel Bartlett estaría dimitiendo a su cargo en los próximos días (Foto: EFE/Mario Guzmán)

No obstante, las respuestas en el tuit del panista no se hicieron esperar, pues muchos usuarios le recordaron que él formó parte del gabinete que dio el “toque final” a LyFC, así como haber votado a favor de las reformas estructurales que impulsó el ex mandatario Enrique Peña Nieto.

“Jajajaja… Luz y Fuerza, a quienes por cierto tú te despachaste. Parece que no lo olvidan ni te lo perdonan”, escribió un internauta en respuesta a las palabras de Lozano Alarcón.

“Y cómo sí alcanza para subsidiar a los centros de distribución, ah, pero para eso hicieron la reforma energética a modo para que el negocio lo paguemos nosotros mientras otras empresas se enriquecen a nuestra costa y llevarse la riqueza a paraísos fiscales”, destacó otro usuario de Twitter.

Manuel Bartlett ha sido un político controversial, especialmente por su pasado priista (Foto: Cuartoscuro)

Conviene recordar que desde que se presentó la iniciativa de reforma eléctrica del jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), también se aceleró el rumor de la posible salida de Manuel Bartlett de la CFE.

Con base a la información que otorgó el periodista Mario Maldonado en su columna de El Universal, el tema de fondo no es solo la contrarreforma a la industria eléctrica, sino la presencia en la CFE del ex priista “que se ha convertido en una moneda de cambio” para asegurar las modificaciones constitucionales que se requieren para la cambiar al sector.

Y es que en la Cámara de Diputados y en el Senado ha corrido fuerte la versión de la salida de Bartlett de la CFE, el cual podría ser reemplazado por el priista Alejandro Murat, quien se ha vuelto muy cercano al gobierno de la 4T y al propio López Obrador.

