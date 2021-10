Muñoz Ledo destapó a Manuel Bartlett como presidenciable en 2024

Porfirio Muñoz Ledo destapó a Manuel Bartlett como aspirante a la Presidencia en 2024 (Fotos: Cuartoscuro)

Porfirio Muñoz Ledo, exlegislador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), destapó a Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como aspirante a la Presidencia en 2024.

El pasado lunes 11 de octubre, Muñoz Ledo fue homenajeado en una ceremonia especial a la que asistió la secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, donde le entregaron las llaves de la ciudad.

Tras el término de la ceremonia, el exsecretario de Educación Pública ofreció una breve entrevista donde declaró que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador es producto de la “terquedad insultante de Manuel Bartlett”, quien, aseguró, “está detrás de la propuesta” porque quiere afianzar su candidatura a la presidencia de la República en el 24.

Muñoz Ledo fue homenajeado en una ceremonia en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, donde le entregaron las llaves de la ciudad (Foto: Twitter / @PMunozLedo)

“La reforma eléctrica viene de un modo complejo, no es tan fácil, tiene unas cosas buenas para acá, y otras malas para allá; es una combinación entre la terquedad insultante de Manuel Bartlett que quiere ser el ministro de gobernación por que quiere ser candidato a la presidencia, por eso se está metiendo en eso; y bueno en Andrés Manuel tiene muchas cosas; es buena voluntad, él se va por la parte nacionalista”, destacó.

Durante la entrevista, el exdiputado federal de Morena señaló que él no aprobaría la propuesta del gobierno de la 4T porque el objetivo es malo, al evitar las energías renovables.

“Yo no la votaría a favor como diputado, no sé, pero no la votaría a favor porque es corta, la intención es disminuir las posibilidades de las energías nuevas y renovables, el objetivo es malo. La buena voluntad del presidente la entiendo, pero no es por ese camino; hay que dejar entrar las nuevas fuentes y hacer más eficientes las nuestras”, comentó.

Muñoz Ledo declaró que la reforma eléctrica del presidente es producto de la “terquedad insultante de Manuel Bartlett” (REUTERS/Edgard Garrido)

Al ser cuestionado sobre la administración del mandatario federal, Muñoz Ledo declaró que AMLO debe ser muy cuidadoso en sus decisiones durante la segunda mitad de su gobierno, pues “ya el presidente López Obrador no estará en la boleta por primera vez y tiene que pensar en el futuro, el futuro va a ser muy abierto”.

“Siempre un país tiene rumbo, puede ser a la gloria, al desastre, al olvido. México tiene rumbo, lo que pasa es que necesitamos que nos digan cuál, que venga de acá para allá”, agregó entre risas.

Al homenaje también asistió los ex gobernadores Juan Manuel Oliva y el miembro del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks; el exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Francisco Arroyo Vieyra, los alcaldes de los Apaseos, Celaya, Moroleón y Tarimoro, así como ex alcaldes de la región.

El periodista Mario Maldonado aseguró que a medida de que avanzan los días desde que se presentó la reforma eléctrica, también pareciera que se acelera la salida de Manuel Bartlett de la CFE (EFE/Mario Guzmán)

Cabe señalar que el periodista Mario Maldonado en su columna de El Universal aseguró que a medida de que avanzan los días desde que se presentó la iniciativa de reforma eléctrica, también pareciera que se acelera la salida de Manuel Bartlett de la Comisión Federal de Electricidad.

De acuerdo con Maldonado, el tema de fondo no es solo la contrarreforma a la industria eléctrica, sino la presencia en la CFE del expriista “que se ha convertido en una moneda de cambio” para asegurar las modificaciones constitucionales que se requieren para la cambiar al sector.

Y es que -escribió-, el protagonismo que el presidente le otorgó a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, durante la conferencia de prensa del pasado lunes, “es una primera señal de que el actual director de la CFE es una pieza prescindible en el proyecto, sin importar que gran parte del modelo eléctrico que se propone es de su inspiración y autoría, y sin reparar también en que, para el propio presidente, Bartlett es uno de los perfiles más aptos técnica e ideológicamente para presidir la nueva empresa eléctrica estatal”.

