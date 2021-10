“Las pendej*d*s de López Obrador las pagaremos los mexicanos”: Manuel Clouthier arremetió contra AMLO por su iniciativa de reforma eléctrica

Fotos: Cuartoscuro // Reuters

El exdiputado Manuel Clouthier, se lanzó con todo en sus redes sociales en contra de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente de Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que con solo proponerla, afectará las inversiones del país.

A través de su cuenta de Twitter, Clouthier Carrillo escribió: “Lo más grave de la reforma eléctrica de Lopez es que aún sin aprobarla, con solo proponerla, afectará la inversión en el País porque genera desconfianza. Si se aprueba afectará MÁS! No entiende Lopez que la inversión productiva es el motor del desarrollo de una economía!” (sic).

En un segundo mensaje, el hermano de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, aseguró que las pendej*d*s de López Obrador “las pagaremos los mexicanos”.

“Las pendejadas de Lopez Portillo las pagamos los Mexicanos y el gobierno de Miguel de la Madrid! Las pendejadas de Lopez Obrador las pagaremos los Mexicanos y el próximo sexenio gubernamental, además habremos perdido un recurso no renovable, el tiempo! @lopezobrador_” (sic).

De esta manera, el político y empresario sinaloense arremetió contra la propuesta de reforma al sector eléctrico, que desde que se dio a conocer el pasado 1 de octubre, ha sumado numerosas críticas de la oposición, expertos, así como de organizaciones nacionales e internacionales.

La noche del jueves 30 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.

De acuerdo con el mandatario, quien dio a conocer su iniciativa el viernes 1 de octubre durante su conferencia mañanera, contempla dejar en manos de la CFE el 54% del mercado energético, así como la estatización del Litio.

“No significa nacionalizar ni estatizar, sino darle su importancia a la CFE… 54% del mercado y el 46% para las empresas particulares. Que haya una verdadera competencia que no había porque apostaban a marginar, a destruir a la CFE”, aseguró.

Desde ese momento, López Obrador no ha dejado de defender su iniciativa de reforma e incluso, exhortó a legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a “definirse” y decidir si están a favor del pueblo o de las empresas privadas.

“Entonces los legisladores van ahora a manifestar si están a favor del pueblo, del consumidor, de los usuarios, o están a favor de las empresas, de los grupos de intereses creados”, dijo el mandatario durante su conferencia mañanera de este miércoles 6 de octubre.

El martes 5 de octubre, también desde su tradicional conferencia matutina, López Obrador llamó a los priistas para que apoyen su iniciativa de reforma.

“Ahora que presentamos la iniciativa, el PRI tiene una oportunidad para definirse. Va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino del presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México. Es un momento definitorio, vamos a ver qué resuelven”, soltó.

En respuesta, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que a su partido nadie lo presiona.

“Nosotros tenemos el tiempo y el momento, y al PRI nadie lo presiona, como les dejé muy claro. Nosotros vamos a discutir, tenemos que escuchar todas las voces, y en su momento el Partido Revolucionario Institucional con sus legisladores emitirá su voto”, dijo Alejandro Moreno, mejor conocido como “Alito”.

Sin embargo, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) adelantó que si el PRI apoya la reforma eléctrica, podrían romper su alianza legislativa y electoral.

Durante su conferencia matutina del viernes 8 de octubre, Andrés Manuel López Obrador desmintió que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) esté presionando al gobierno para remover a Manuel Bartlett de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para imponer a un priista, a cambio de aprobar la reforma eléctrica que promueve el gobierno federal, como se ha señalado en algunos medios de comunicación.

“Pues es que vuelan mucho, así se dice en el medio periodístico. Les gusta volar… No tiene que ver con el medio periodístico, es la política. (el próximo lunes) van a estar los integrantes del gabinete de energía y va a estar el secretario de gobernación y la consejera jurídica para exponer sobre la reforma energética. Y no hay ninguna negociación, no hay moneda de cambio. No lo hemos hecho y no lo haremos.. Aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Los legisladores tienen que representar al pueblo y eso van a contar con toda la información”, aseguró.

