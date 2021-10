Este fue el motivo que permitió un “acuerdo” entre el PAN y Morena

Integrantes de Morena colgaron dos mantas más (Foto: Twitter/@laoctavadigital)

La senadora por parte del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Antares Vázquez Alatorre, publicó un video en el cual expuso el motivo por el cual los integrantes de su bancada y los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) lograron llegar coincidir en sus peticiones.

En el video Vázquez Alatorre expuso que un grupo de senadores de Acción Nacional colocó una lona en la que exigían justicia ante el caso de Emilio Lozoya Austin. Quienes estuvieron a cargo de colocar dicha pancarta en el Patio del Federalismo fueron: Kenia López Rabadán, Xóchitl Gálvez Ruiz, Josefina Vázquez Mota y Martha Márquez.

“Queremos anunciar que después de mucho tiempo nos hemos puesto de acuerdo con el grupo parlamentario del Acción Nacional. El grupo parlamentario de Morena coincide con el PAN en que ya basta de impunidad. Nos hicieron favor de colgar una lona el martes y ahora refrendamos que estamos totalmente de acuerdo con ellos”, mencionó Vázquez Alatorre.

La morenista mencionó que su bancada está de acuerdo con las peticiones del PAN (Foto: Cortesía Senado)

Asimismo, la morenista comentó que debido a las acciones que llevaron a cabo las panistas, su bancada tomó la decisión de colocar dos lonas más en donde se muestran a Francisco García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas, y a Francisco Domínguez Servién, ex gobernador de Querétaro, acompañados de Lozoya Austin.

“Por eso les ayudamos a poner otras lonas en donde se exhiben a los amigos de Lozoya, al señor Pancho Domínguez, ex gobernador de Querétaro y al todavía gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y también están las fotos de aquellos que recibieron los moches que Lozoya envió a este Senado de la República en esa legislatura”, sentenció.

El pasado 12 de octubre, López Rabadán pidió que no se defienda a un personaje “soplón”, “corrupto” y “mentiroso”, pues instó en exigirle justicia al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de que se difundieran una fotografía en donde se muestra a Lozoya Austin cenando en un restaurante de la CDMX.

“Sólo el 1.2% de la población puede pagar una cuenta en ese restaurante. Los bots que defienden al soplón-corrupto-mentiroso deberían preguntarse si deben defenderlo o mejor exigir JUSTICIA”, escribió la senadora a través de su cuenta de Twitter.

Kenia López Rabadán fue una de las encargadas en colgar la lona en contra de Lozoya (Foto: Cuartoscuro)

También expresó que en este gobierno no sólo se tolera la corrupción, sino que hay impunidad para los “corruptos preferidos” de la administración en turno.

“No debemos olvidar que, al parecer, Lozoya recibió 14 millones de dólares por sobornos, está acusado de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y de asociación delictuosa. Y ahora, goza de las complacencias del gobierno”, aseveró la legisladora.

Por su parte, Xóchit Gálvez declaró que existe un “pacto de impunidad” entre el mandatario federal y Lozoya, pues señaló que no es posible que un delincuente que recibió 10 millones de dólares tenga el lujo de pasear por la calle.

Gálvez expusó su inconformidad ante el caso Lozoya con un video publicado en Twitter (Foto: Twitter/@XochitlGalvez)

“No coincido con lo que el presidente de la República dice, que es legal pero inmoral, yo realmente creo que hay un pacto de impunidad, no es posible que el señor Lozoya se dé el lujo de abandonar su arraigo domiciliario. Y resulta que el señor se va a cenar, a mi no me importa qué cene y dónde cene, el problema es el mensaje que se le da a millones de mexicanos de un delincuente confeso, de un delincuente que recibió 10 millones de dólares en sus cuentas”, comentó.

Lozoya Austin fue detenido en febrero de 2020 en la ciudad de Málaga, España y posteriormente extraditado a México el 17 de julio de ese año.

