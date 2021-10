“Lozoya ya la libró”: Xóchitl Gálvez arremetió contra AMLO por foto del exdirector de Pemex

Xóchitl Gálvez se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el “pacto de impunidad” que realizó con Emilio Lozoya (Foto: Cuartoscuro)

Xóchitl Gálvez, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), se lanzó contra la actual administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el “pacto de impunidad” que realizó con Emilio Lozoya; esto, tras la publicación de las imágenes del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) cenando en un lujoso restaurante de la Ciudad de México.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora compartió un video en el que declaró que existe un “pacto de impunidad” entre el mandatario federal y Lozoya, pues señaló que no es posible que un delincuente que recibió 10 millones de dólares tenga el lujo de pasear por la calle.

En el audiovisual, la panista también exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) a revisar la detención domiciliaria por prisión preventiva oficiosa del ex director de Petróleos Mexicanos.

La panista también exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) a revisar la detención domiciliaria por prisión preventiva oficiosa del ex director de Pemex (Foto: Twitter / @lumendoz)

“No coincido con lo que el presidente de la República dice, que es legal pero inmoral, yo realmente creo que hay un pacto de impunidad, no es posible que el señor Lozoya se dé el lujo de abandonar su arraigo domiciliario. Y resulta que el señor se va a cenar, a mi no me importa qué cene y dónde cene, el problema es el mensaje que se le da a millones de mexicanos de un delincuente confeso, de un delincuente que recibió 10 millones de dólares en sus cuentas”, expresó en el audiovisual.

Junto al video, escribió en su red social:

“El pacto de impunidad entre el gobierno y Lozoya es innegable. Un delincuente confeso no debería estar cenando en las Lomas. #LozoYALaLibró”

Poco después de concluir la sesión, las senadoras de Acción Nacional, Gálvez, Josefina Vázquez, Kenia López Rabadán y Martha Márquez, colocaron una manta en el patio del Senado de la República con la leyenda “¡Basta de impunidad!”.

En la manta se puede observar las fotografías donde el exdirector de Pemex está comiendo en un restaurante de las Lomas de Chapultepec, a pesar de estar bajo un proceso judicial y encontrarse en detención domiciliaria.

Las senadoras de Acción Nacional colocaron una manta en el patio del Senado de la República con la leyenda “¡Basta de impunidad!” (Fotografía Twitter: SenadoresdelPAN)

Asimismo, Kenia López aseguró que López Obrador siempre encontrará una excusa para “arropar a sus cuates o a los corruptos que le ayudan”, pues recordó que AMLO se refirió a Lozoya como “testigo protegido”, por lo que la panista le mandó un mensaje: “Presidente, se debería referir a él como un corrupto y delincuente”.

López Rabadán expuso que en este gobierno no sólo se tolera la corrupción, sino que hay impunidad para los “corruptos preferidos” de la administración en turno.

“No debemos olvidar que, al parecer, Lozoya recibió 14 millones de dólares por sobornos, está acusado de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y de asociación delictuosa. Y ahora, goza de las complacencias del gobierno”, aseveró la legisladora.

Kenia López aseguró que López Obrador siempre encontrará una excusa para “arropar a sus cuates o a los corruptos que le ayudan” (Fotos: Twitter/@kenialopezr/@lumendoz)

Además, enfatizó que como pago por señalar y acusar infundadamente a periodistas como Lourdes Mendoza y a opositores como Ricardo Anaya, este gobierno le permite a Lozoya pasearse por la capital a sus anchas.

La integrante de Acción Nacional expuso que los allegados del gobierno, incluidos sus bots, han querido desviar la atención de lo fundamental: que un delincuente confeso no haya pisado la cárcel, que este gobierno lo ocupe para sus venganzas y todavía cene en restaurantes en donde el 95% de los mexicanos no pueden pagar una cuenta.

“Una vez más intentan descalificar al mensajero sin atender el mensaje de impunidad que representan estas fotos”, concluyó.

