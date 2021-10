Dos Bocas: Por qué compararon a Rocío Nahle y AMLO con Gustavo Díaz Ordaz

Usuarios de redes sociales reprobaron las declaraciones y acciones del mandatario y la funcionaria pública (Foto: Gobierno de México/Twitter/Cortesía)

El conflicto en la refinería Dos Bocas estalló este miércoles. Luego de que el pasado martes al menos 5,000 trabajadores de la empresa ICA Flour (que representa el 17% de la fuerza laboral) dejaron las instalaciones como protesta para exigir mejores condiciones de trabajo, se suscitó un enfrentamiento entre los paristas y las autoridades locales y federales que dejó varios lesionados.

Policías y agentes de la Guardia Nacional (GN) hicieron acto de presencia en las instalaciones de este megaproyecto impulsado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para reprimir a los manifestantes. En videos circulados por redes sociales, se observó a varios lesionados, algunos de ellos de gravedad, y hasta se reportaron balazos.

Los primeros informes detallaron que hubo al menos cinco lesionados y un muerto, quien supuestamente habría perdido la vida durante su traslado al hospital; no obstante, momentos más tarde se reportó que esta información fue falsa, pues ningún trabajador de la refinería perdió la vida durante el conflicto.

En cuanto se dio a conocer esta información, los medios de comunicación buscaron a Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener) para cuestionarla respecto al tema. El encuentro con la prensa se dio afuera de Palacio Nacional y destacó que sólo son 10 personas las que están inconformes con el pago y los dobles turnos, pero dejó en claro que la administración federal no permitirá que “haya un desorden”, así como que un “grupito con una intención particular” afecte una de las obras insignes de la Cuarta Transformación (4T).

Expertos compararon le brutalidad y represión con la acontecida durante el periodo de Díaz Ordaz (Foto: Twitter)

“Es mentira…cuando hacen ‘dobleteo’, que le llaman, de turno, las empresas les pagan el ‘dobleteo’, pero son 10 personas que están con esto y que…pues…no vamos a permitir que haya un desorden, no vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante”, declaró la funcionaria.

Estas palabras fueron comparadas con la polémica frase del el ex presidente de México Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), conocido por haber sido el orquestador de la trágica noche del 2 de octubre de 1968, cuando miles de jóvenes estudiantes fueron brutalmente asesinados por soldados: “Hemos sido tolerantes hasta excesos, criticados, pero todo tiene un límite…”

Además de las declaraciones, la represión, lesiones e intimidación sufridas por los trabajadores de Dos Bocas generaron una discusión entre los usuarios de redes sociales, los cuales continuaron sus símiles entre Díaz Ordaz, el mandatario nacional y Rocío Nahle.

“A diario hay demostraciones de ignominia desde la que algunos llaman 4T, pero lo de hoy marca un hito. En Dos Bocas hubo una represión en contra de trabajadores. Quienes la defienden, o la quieren minimizar, son cómplices de ella. Lo dicho: cada vez se parece más a Díaz Ordaz”, escribió Raúl Tejo Delarbe, investigador de Ciencias Sociales por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La comparación con Díaz Ordaz causó furia entre los usuarios de redes (Foto: Twitter)

Otros cibernautas compartieron una mítica fotografía del ex mandatario, en la que se encuentra riendo, y señalaron que en estos momentos estaría muy orgulloso del accionado del gobierno federal para detener la manifestación en en Paraíso, en el estado de Tabasco. “Gustavo Díaz Ordaz acaba de descorchar una botella en el infierno por los acontecimientos del día de hoy en México”, redactaron.

Algunos memes también se hicieron presentes en Twitter para indicar que AMLO se había convertido en un “mix” de los anteriores presidentes y aseguraron que este hecho marcaría su mandato como lo ha hecho su pleito con mujeres feministas, la oposición o políticos que lo han encarado, como Diego Fernández de Cevallos o Ricardo Anaya.

“Díaz Ordaz tuvo su tlatelolco Echeverria tuvo su halconazo Salinas tuvo su Sn Juan chamula Fox tuvo su atenco Amlo tuvo su tlahuelilpan, helicopterazo, Culiacanazo, aguililla, inundacion de tabasco y tula, Olivos/tlahuac, chiquihuite, baby’O, dos bocas y contando”, sentenciaron las personas en algunos tuits.

Finalmente reprobaron la brutalidad con la que los agentes de seguridad atacaron a los obreros y hasta pidieron una consulta popular para enjuiciar a López Obrador por genocidio debido a todos los conflictos y muertes registrados durante los tres años que lleva su administración. Por todo lo acontecido este 13 de octubre, las personas esperan que durante la conferencia “mañanera”, AMLO otorgue más detalles al respecto, así como una férrea postura a la defensiva.

