Qué desató el conflicto en Dos Bocas

Conflicto refinería Dos Bocas: trabajadores exigen derechos laborales (Foto: Cuartoscuro)

Miles de trabajadores de la empresa ICA Flour comenzaron una protesta demandando que se les pague salario completo, iniciando así un paro de labores.

Denunciaron las injusticias por parte del líder sindical, llevando el problema a enfrentamientos con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El conflicto en la refinería Dos Bocas ha estado en la mira de toda la nación al ser un tema de la agenda pública que involucra al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Videos en redes sociales mostraron de cerca el enfrentamiento entre trabajadores y federales

Según un video que circuló por redes sociales, el enfrentamiento de este día comenzó porque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana bloqueó el paso a los trabajadores, provocando que estos respondieran cuerpo a cuerpo, llevando el conflicto al estallido.

Además, quienes trabajan en la construcción aseguraron que el líder sindical, Ricardo Hernández Daza, ha dejado sin empleo a más de 15 mil trabajadores desde su toma de posesión en la bola de trabajado de la refinería de Dos Bocas en el estado de Tabasco, hecho que contradice las promesas de López Obrador, que se generarían más empleos.

Los trabajadores de la refinería también han denunciado que Hernández Daza ha estado vendiendo las plazas de Pemex y nadie se ha encargado de supervisar sus movimientos, pues la secretaria de Energía, Rocío Nahle, ha declarado que la situación en la construcción se normalizó al parar el “pleito de líderes”.

De la misma manera, los empleados de ICA Flour recibieron un golpe económico al percibir la mitad de su salario (2 mil 400 pesos) y tener que desembolsar entre 100 y 500 pesos por cuotas sindicales, lo que afecta su economía de una manera grave, pues tampoco tienen conocimiento del manejo de este dinero porque no hay un registro que demuestre su uso.

Rocí Nahle no ha supervisado la construcción de la refinería. Foto: Captura de pantalla Cortesía

El conflicto tiene también un trasfondo de corrupción porque, se dice, el líder sindical ha mandado grupos porriles a negar la entrada a los trabajadores, no cuenta con la facultad para cobrar cuotas y está violando la Ley Federal de Trabajo al negar a los empleados la libertad y democratización dentro del sindicato.

Por lo anterior, se ha buscado por parte de Susana Prieto Terrazas, diputada por Morena que se regulen los sindicatos para lograr condiciones efectivas en que los trabajadores puedan acceder a un trato justo y así terminar con el abuso que han sufrido.

“Debe existir una intervención del Ejecutivo si es necesario. No puede ser posible que se esté privilegiando a trabajadores de otros estados ante los trabajadores que radican en Paraíso y en los pueblos circunvecinos, la economía de dicho municipio está bastante grave. El presidente siempre dice “la Ley ya cambió” pero no se hace efectiva, los empresarios con su corrupción quieren seguir teniendo sindicatos que trabajan para la empresa y no para los intereses de los trabajadores”, dictó la legisladora ante este conflicto.

Al menos tres trabajadores fueron heridos de bala. Versiones periodísticas señalan que una persona murió como consecuencia de la agresión. (Foto: @deniseramosm)

Ahora, respondiendo a la pregunta de “¿qué desató el conflicto en Dos Bocas?”, la respuesta es: las manifestaciones que, a su vez, fueron causadas por las condiciones laborales poco favorables para los empleados de ICA Flour.

El problema no se ha resuelto aún y lo único que se ha sabido es que hubo varios lesionados en la construcción porque los agredieron con gas lacrimógeno en distintas ocasiones; la primera fue a las 6:30 am de este miércoles y dos horas más tarde, elementos federales intentaron replegar a los manifestantes lanzando de nuevo un ataque con el gas. Según usuarios de internet, los trabajadores terminaron con lesiones en las piernas y costillas.

