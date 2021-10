“¿Dónde queda la libertad?”: Vicente Fox criticó a Rocío Nahle por lo ocurrido en Dos Bocas

Fotos: Bloomberg // Cuartoscuro

El ex presidente Vicente Fox Quesada se lanzó en contra de la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, luego de que la funcionaria pública comentara que “no van a permitir el desorden” ante los actos de violencia que se registraron en la refinería Dos Bocas.

“Su lenguaje y forma de hablar tiene ‘tufo’ autoritario y de represión. Además oculta la verdad de los hechos violentos. ¿Dónde queda la libertad y los derechos sindicales?”, escribió Fox a través de cuenta personal de Twitter.

La funcionaria pública fue cuestionada por los medios de comunicación a la entrada de Palacio Nacional después de que miles de trabajadores de la empresa ICA Flour comenzaron una protesta demandando que se les pague salario completo.

El ex presidente mencionó que en su lenguaje hay indicios de autoritarismo (Foto: Captura de pantalla de Twitter)

Rocío Nahle destacó que actualmente no se han registrado heridos, pese a los videos que circulan en redes sociales y señaló que acudieron elementos de seguridad para dispersar a las “10 personas” que estaban protestando en las instalaciones.

“No (no hay heridos). Eran parte de los trabajadores, yo no los tengo identificados a estas tres personas, tuvieron lesiones ahí, pero nada de gravedad”, indicó Nahle.

Asimismo señaló que desconoce si las autoridades utilizaron gas lacrimógeno para dispersar el conflicto; sin embargo, resaltó que no se está permitiendo la entrada a los inconformes a la obra federal y que esa indicación seguirá permanentemente.

Según las declaraciones de Nahle, no hay personas heridas (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

De acuerdo con un video que circuló por redes sociales, el enfrentamiento comenzó porque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) bloqueó el paso a los trabajadores, provocando que estos respondieran cuerpo a cuerpo, llevando el conflicto al estallido.

Los trabajadores de la refinería también han denunciado que Hernández Daza ha estado vendiendo las plazas de Pemex y nadie se ha encargado de supervisar sus movimientos, ante ello, Nahle ha declarado que la situación en la construcción se normalizó al cesar el “pleito de líderes”.

Según declaraciones de José Antonio Morales Notario, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco (CEDH), se inició una queja de oficio y procedió a buscar a los trabajadores que resultaron heridos en el enfrentamiento en la refinería.

Conflicto en la refinería Dos Bocas (Foto: Cuartoscuro)

“Se inició una queja de oficio y se turno a la Primera Visitaduría. En estos momentos hay personal en Paraíso para recabar la información sobre los hechos ocurridos”, detalló Morales Notario.

Respecto a los lesionados, en uno de los videos que hasta ahora han sido compartidos, se muestra a un obrero que resultó gravemente lesionado en su ojo izquierdo.

“¡Voy a perder mi ojo, malditos!”, gritaba mientras aún se escuchaban las detonaciones al fondo.

Asimismo, en uno más se observa a un manifestante que presentó una herida de bala, según los relatos, en la lumbar izquierda, sin embargo, a diferencia de los demás casos, aún podía mantenerse de pie con ayuda de uno de sus compañeros.

“¡A la madre, güey! Ese es un balazo”, aseveró la persona que filmaba el video.

AMLO señaló que el paro de labores en Dos Bocas se debe a un conflicto del sindicato de la empresa (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Por su parte, durante su conferencia matutina de este miércoles 13 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que el paro de trabajadores se debe a un conflicto entre sindicatos de la empresa ICA Flour, por lo que aseguró que es momentáneo y se resolverá pronto.

“Es un paro momentáneo, transitorio, espero, porque se están disputando la titularidad del contrato, es un asunto entre sindicatos. La empresa ICA tiene trabajadores de un sindicato y hay otro sindicato que le está compitiendo al sindicato que tiene el acuerdo con ICA, y por eso ayer hubo un paro parcial, estamos hablando nada más de la empresa ICA”, indicó el mandatario.

