La CDMX no puede ser rehén de los gaseros: Sheinbaum defendió el control de precios de Gas LP

Luego de las fuertes protestas y el paro de labores por parte del Gremio Nacional Gasero en el Valle de México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dejó en claro este martes que la ciudadanía de la capital no puede ser rehén de este sector privado que exige se aumenten los precios del combustible.

Durante su videoconferencia, la mandataria legitimó la decisión de retirar con grúas las pipas de gas que este 11 de octubre obstaculizaron varias vialidades de la CDMX.

“Aquí en la Ciudad sí tomamos una decisión ayer que fue mover las pipas, porque lo que no puede ser tampoco es que la ciudadanía sea rehén de un grupo que está buscando sus propios intereses”

Respecto a las agresiones que se registraron ayer en el enfrentamiento entre policías y gaseros, detalló que de los 14 bloqueos simultáneos sólo se detuvo a un individuo que abrió una manguera de gas sobre Insurgentes Sur y Eje 5, para que saliera frente a las instalaciones de la Secretaría de Energía (Sener). Sin embargo, dijo que si hubo violencia policial, debe investigarse.

“Está detenido y está acusado por la Fiscalía General de Justicia como intento de homicidio. Ahí no va a haber ningún recato por parte de la Fiscalía se nos fue informado el día de hoy […] Si hay abuso policial se investiga y no lo vamos a justificar de ninguna manera”

Tras defender la política de control de precios de gas LP que intenta establecer el gobierno federal, Sheinbaum recordó que hasta ahora, en la Ciudad de México, el Gas Bienestar sólo se está distribuyendo en la alcaldía Iztapalapa, pero que se trabaja para que pronto pueda iniciar su distribución en otra alcaldía, que se prevé sea Azcapotzalco.

“El precio del gas fue determinado por la Secretaría de Energía, me parece algo correcto que se hizo porque había un abuso en los precios del gas LP. Este abuso se reflejaba particularmente en la Zona Metropolitana del Valle de México, era la que tenía el precio de gas LP más alto de toda la República y no tenía por qué explicarse dada la cantidad de infraestructura que hay de PEMEX y de empresas que importan Gas LP en la capital del país”

Aún así, afirmó que hoy por la mañana en el Gabinete de Seguridad y Justicia, ella como el secretario Martí Batres, sostuvieron una reunión respetuosa con representantes del sector para establecer las acciones que permitan asegurar la distribución del gas LP en la ciudad y evitar desabasto.

Por su parte, José Adrián Rodríguez, presidente del gremio aseguró la tarde de este martes en entrevista para W Radio que la suspensión de labores será levantada hasta que el gobierno federal les garantice un margen de ganancia operativo.

Rodríguez ofreció una disculpa a la gente que “seguramente” será afectada y aseguró que no desea afectar el bolsillo de los capitalinos.

“La gente había tenido mucha empatía para con nosotros y ofrecemos una disculpa, por no poder llevarles hasta hoy el gas a sus casas, va a haber desabasto [...] No queremos que suba el costo, y si lo hace, que no sea en una forma inmisericorde, nada más que nos de un margen operativo, lo suficiente y necesario para trabajar”