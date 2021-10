Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora inició una huelga de hambre frente a la FGR en la CDMX

Este lunes 11 de octubre inició la huelga de hambre de integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Se lleva a cabo frente a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México y tiene un objetivo: exigen atención a los casos de sus familiares desaparecidos y protección ante las amenazas del crimen organizado.

La líder y fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Patricia Flores Armenta, declaró que es urgente garantizar las condiciones de seguridad para continuar con su lucha y demandas, especialmente tras el asesinato de Aranza Ramos, integrante del colectivo.

“Queremos que las autoridades que les correspondan hagan investigaciones sobre la muerte de Aranza Ramos que es por lo cual yo estoy en este lugar, porque a las 24 horas de que la matan a ella empieza a amenazarme con desaparecerme a mí, entonces me sacan del estado resguardada, pero sobre las averiguaciones, sobre las amenazas no hay nada”, afirmó la dirigente en una entrevista para La Jornada.

Flores Armenta reveló que las cifras oficiales del Gobierno de México señalan que existen aproximadamente 4,000 personas desaparecidas en la entidad federativa de Sonora. Sin embargo, solamente en los registros del colectivo se han recibido más de 7,000 casos de denuncias.

De acuerdo con la líder de Madres Buscadoras de Sonora, las autoridades federales han sido apáticas a sus demandas y afirmó que permanecerán en las inmediaciones de la FGR hasta que obtengan una respuesta.

“Yo fui la semana pasada Sonora y si estuve ahí en Gobernación, pero igual, con las mismas promesas del gobierno anterior, entonces nosotros no queremos promesas, queremos hechos y que nos ayuden”, dijo Flores Armenta sobre el gobierno del estado de Sonora y su mandatario, Alfonso Durazo Montaño.

“A todas las familias, que no se rindan, que no se cansen, que porque yo no estoy no van a buscar, claro que no, no solamente son mis desaparecidos los de Sonora, son miles de desaparecidos que tienen al derecho como humanos de ser buscados”