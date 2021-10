Presidenta de Madres Buscadoras de Sonora iniciará huelga de hambre fuera de la FGR

Cecilia Patricia Flores Armenta aseguró que la FGR no le ha ayudado en su objetivo de buscar personas desaparecidas (Foto: Twitter/@buscadorasonora)

La presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora le advirtió al presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre su decisión de iniciar una huelga de hambre frente a la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que no han sido atendidas sus peticiones.

De acuerdo con el tuit publicado por Cecilia Patricia Flores Armenta, el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, Abel Galván Gallardo, no le ha dado la cara respecto a su objetivo, por lo que su manifestación comenzará el próximo lunes 11 de octubre.

También mencionó que actualmente se encuentra desplazada de manera forzada debido a las amenazas que ha sufrido de manera directa durante los últimos meses.

“Presidente @lopezobrador_ el día lunes. iniciaré una huelga de hambre afuera de @FGRMexico debido a que el titular de la fiscalía de desaparecidos no me atiende soy la presidenta del colectivo madres buscadoras de Sonora y actualmente me encuentro desplazada por amenazas”, escribió desde la cuenta de Twitter del colectivo.

Usuarios de redes sociales respaldaron su lucha y etiquetaron a AMLO para lograr que el mensaje de redes sociales sea leído en Palacio Nacional. También exigieron que el nuevo gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, se una para que se le dé la atención necesaria a Flores Armenta.

“Presidente @lopezobrador_ URGE haga algo respecto a ese siniestro e incompetente fiscal Gertz Manero. Los fiascos y fechorías de este señor son demasiados como para ignorar”, se lee en los comentarios.

La última intimidación de la que fue víctima la vivió el pasado 28 de julio, cuando se dio a conocer que recibió una llamada telefónica que resultó ser un intento de extorsión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGE) destacó a través de un comunicado de prensa que la línea desde donde marcaron a la afectada tiene lada de Baja California y está registrada como un número que se ha utilizado para extorsiones y fraudes.

“En atención a una publicación en redes sociales de la Líder del grupo Madres Buscadoras, la FGJE Sonora verificó dicha información, confirmando que se trató de un intento de engaño telefónico”, menciona el escrito compartido por las autoridades estatales.

Ante esta situación, el titular de la Dirección de Personas Desaparecidas contactó a la Señora Cecilia Patricia Flores, quien proporcionó el número de teléfono que la contactó. Fue ahí que se descubrió que esta línea en efecto era utilizada para engañar personas. La líder de Madres Buscadoras no interpuso una denuncia al respecto.

El gobierno de Sonora respaldó a las Madres Buscadoras de la entidad (Fotografía: Facebook/Madres Buscadoras de Sonora)

Cabe recordar que el pasado 25 de septiembre, las Madres Buscadoras de Sonora se reunieron con Wendy Briceño Zuloaga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Sonora (SEDESSON) para entablar un diálogo sobre la prevención de las violencias contra las mujeres.

“En reunión con @buscadorasonora para fortalecer la política de desarrollo social en Sonora, desde la prevención de violencias, como mandata la Ley de Desarrollo Social, y la atención a víctimas de desaparición forzada y feminicidios. Gracias por la confianza e intercambio generoso”, escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el gobernador estatal le resaltó a los colectivos de búsqueda que contarán con el acompañamiento y apoyo del gobierno de Sonora. fue el 3 de octubre cuando presumió su reunión con los colectivos y reiteró su compromiso para fortalecer a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora.

Finalmente, recordó que el próximo año se construirá el Centro de Identificación Humana de Sonora, con el objetivo de convertirse en un referente regional para ayudar a mejorar las capacidades forenses de identificación de personas desaparecidas.

