Samuel García señaló al yerno del “Bronco” por presuntos cobros millonarios a casinos

Samuel García fue muy claro cuando tomó protesta de su cargo como gobernador del stado de Nuevo León, pese a no tener nada en contra de sus antecesores, las autoridades harían una inspección profunda del estado en que el entregaron la administración, y en caso de encontrar algo sospechoso, se investigaría.

Sin embargo, una de las recientes acusaciones en contra de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, no vino desde un proceso de investigación por parte de la Fiscalía local, sino desde el gremio de los empresarios, y específicamente desde los casinos.

Al menos so fue lo que dijo Samuel García en su más reciente conferencia ente la prensa, donde aseguró que un dueño de casinos, sin especificar nombres o detalles, se le acercó para externar una queja.

El empresario aseguró que durante los últimos días fue abordado por un hombre que le pidió “moches” por hasta dos millones de pesos, y lo hizo a nombre de la nueva administración pública, abanderada por el partido Movimiento Ciudadano.

Se trata supuestamente de Ramón Rodríguez, de acuerdo con lo destapado por el propio García; éste, además, sería yerno de Rodríguez Calderón, por lo que podría tratarse de un acto de corrupción que vendría creciendo desde la pasada administración.

Un sujeto identificado como Ramón Rodríguez supuestamente familiar político de Jaime Rodríguez Calderón, ex gobernador del Estado, pedía moches a casineros para dejar que la gente fume dentro de su establecimiento (Foto: Facebook / @JaimeRodriguezElBronco)

“Resulta que el día de ayer me busca un empresario casinero para decirme que anda un pelado, corriente; a mi nombre pidiendo moches”, aseguró el actual gobernador del estado.

Esta clase de presuntos sobornos, habrían sido para dejar operar a por lo menos 30 casinos con servicios especiales irregulares, como permitir que la gente fume adentro de los establecimientos pese a estar prohibido.

Al respecto, reveló que indudablemente será investigado el caso, y en caso de resultar coludidas diversas autoridades o ex autoridades del estado u altos funcionarios públicos, serán castigados por la Ley así se trate del mismísimo ex gobernador.

Lo anterior, puesto que tanto él como su partido llegaron hasta la gubernatura sin ninguna clase de compromisos con todos, por lo que tienen el poder de ir por quien sea sospechoso de algún delito.

“Lo que más duele es que anden diciendo que el nuevo gobierno les autorizó seguir cobrando el moche que había, por eso me animo a exhibirlo y dar su nombre, de ese tal Ramón Rodríguez que esta semana fue a visitar casineros para decirles que para seguir fumando él seguía cobrando la cuota. Lo hago público para que todo Nuevo León sepa que ya no hay noches”, culminó Samuel García.

Jaime Rodríguez Calderón respondió a las acusaciones

Por su parte, el Bronco aseguró en entrevista con el semanario Proceso que se trata de información errónea por parte del gobernador del estado, puesto que él no tiene ningún yerno que lleve tal nombre.

En este contexto reveló también que su yerno realmente se llama Hernán y que en fechas recientes se comunicó personalmente con él para preguntarle si andaba de “malandro” cobrando los presuntos sobornos.

Además, aseguró que se comunicó también con Samuel García para dejar en claro que está a su disposición para solucionar el tema frente a las autoridades, puesto no tiene nada que esconder, y le pidió demostrar que tiene la razón.

“Yo no tengo ningún yerno, ni sobrino que se llame así. Me extraña porque finalmente, lo que deben de hacer es denunciar y no solamente decirlo, porque las declaraciones luego causan un problema, si no se tiene la verdad. Si hay sospecha, se dice, pero en este caso no me siento ni aludido, ni preocupado”, dijo Rodríguez Calderón al periodista Luciano Campos Garza.

