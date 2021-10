“Que se aplique la ley por parejo”: AMLO descartó persecución contra 31 científicos del Conacyt

AMLO descartó persecución contra 31 científicos del Conacyt (Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a referirse a la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) acusados de delitos como peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero.

Durante la conferencia de prensa matutina, el tabasqueño señaló que es partidario de que “se aplique la ley por parejo” y que no por ser un académico o investigador distinguido se exima de las responsabilidades legales de sus actos.

“Yo soy partidario de que no haya impunidad para nadie, que se aplique la ley por parejo, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. No porque yo soy científico tengo derecho a robar, no, nadie tiene derecho a robar, sea quien sea”, manifestó el mandatario.

Aunado a esto, rechazó las persecuciones con fines políticos, pues la ley no debe usarse para elaborar venganzas o para fabricar delitos.

“Que haya justicia, lo que se tiene que procurar es que no se fabriquen delitos, que no haya venganzas, que no se utilice la ley con propósitos políticos, electorales, como era antes, hace poquito, lo que pasa es que hay amnesia en algunos medios de información, se les olvida”, agregó López Obrador.

De igual forma, aseguró que “se acabó la robadera” y aunque las empresas y el poder económico financie a intelectuales “orgánicos”, partidos conservadores y a medios de información, su gobierno no será cómplice o “tapadera de nadie”.

“Nosotros llegamos para acabar con la corrupción y para que haya igualdad, México es de todos, no es de una minoría. Ya muchos empresarios lo han entendido, pero otros no quieren y hay toda una guerra sucia en contra del proceso de cambio de transformación que nos conviene a todos, hasta a ellos mismos, porque si se acaba con la corrupción y con la impunidad va a haber justicia y si hay justicia va a haber paz”

En tanto, apuntó que había quienes se beneficiaban con dinero público que provenía del Conacyt. “Dinero de todos los mexicanos, empresas que tienen recursos para pagar sus investigaciones y se derrochaba el dinero y se utilizaba para propósitos que no tienen nada que ver con la innovación tecnológica ni con la ciencia, sino que eran grupos que tenían privilegios, como castas divinas en lo intelectual, en el periodismo”, expuso López Obrador.

