Arturo Zaldívar pidió a los científicos del Conacyt acusados por la FGR, tener confianza en el Poder Judicial

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que durante la reunión que sostuvo con científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), les pidió tener confianza en el Poder Judicial.

Recordó que la semana pasada se reunió con ellos ante su preocupación por las acusaciones de la FGR, que les imputó los delitos de delincuencia organizada, peculado, uso ilícito de atribuciones, lavado de dinero y supuesto uso indebido de recursos públicos.

“(En la reunión) simplemente los escuché y les expresé que tuvieran confianza en que el Poder Judicial federal iba a seguir actuando con independencia e imparcialidad”, dijo Zaldívar Lelo de Larrea en conferencia.

El ministro destacó que el Poder Judicial está jugando un papel importante en casos de la agenda nacional.

“Lo que se debe de destacar y muchas veces no se destaca, es el papel que está jugando el Poder Judicial, a través de sus juezas y jueces, estamos siendo efectivamente un poder equilibrador, un poder imparcial, en muchos casos, en muchísimos casos, vean cualquier tema de los relevantes y en todos hay un juez o una jueza que está actuando con profesionalismo, con seriedad, con temple”, enfatizó.

“Yo no puedo, ni debo ni lo haría, llegar a ningún acuerdo con nadie, no es mi papel, tampoco es mi papel sugerirle a un juez o jueza cómo debe resolver”, agregó sobre el tema.

Las declaraciones de Arturo Zaldívar coincidieron con la comparecencia de Patricia Zúñiga, exsecretaria y fundadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Conacyt, ante la FGR; pero se reservó su derecho a declarar.

Al ser cuestionado sobre el caso Ayotzinapa por los reclamos de los familiares de dejar en libertad a todas las personas encarceladas inicialmente por la desaparición de los 43 normalistas, Zaldívar Lelo de Larrea aseguró que el Poder Judicial está “cumpliendo con su papel”.

“El Poder Judicial no es el que investiga los delitos, a nosotros nos toca procesar a quien consignan y resolver los amparos de las personas que son procesadas. El Poder Judicial está cumpliendo con su papel. Estamos haciendo de la mejor manera posible la parte que nos corresponde. Esto no quiere decir que no pueda haber algunas sentencias de algunos jueces que puedan ser cuestionadas”, reconoció.

Destacó que estas liberaciones ocurrieron debido a que un tribunal colegiado resolvió que se cometió tortura durante los interrogatorios.

“Hemos puesto todo nuestro empeño en el ámbito de nuestras responsabilidades para que el tema se resuelva”, dijo.

Cabe recordar que el pasado 29 de septiembre se llevó a cabo la reunión entre el Ministro presidente y los investigadores del Conacyt, luego de que se diera a conocer que un juez rechazara por segunda ocasión girar 31 órdenes de aprehensión contra los académicos.

La investigación de la Fiscalía deriva de una denuncia presentada por María Elena Álvarez-Buylla, directora de Conacyt, ante la la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de los integrantes del Foro Consultivo quienes recibieron ilegalmente 50 millones de pesos del Conacyt durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Fue entonces que la Fiscalía General de la República acusó a los investigadores de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada. Además, pidió que fueran ingresados en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Pero el pasado mes de agosto, un juez federal del penal del Altiplano, en el Estado de México, rechazó conceder las órdenes de detención por diversas inconsistencias. Entonces, la FGR hizo una segunda petición al asegurar que los implicados participaron en un esquema ilegal de asignación de recursos.

El miércoles 23 de septiembre, un juez federal negó en definitiva girar órdenes de aprehensión en contra de los investigadores acusados, por lo que la FGR se inconformó y aseguró que volverá a insistir.

En su resolución, el juez señaló que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt para después incorporarse a ella (Foro Consultivo), no es un hecho delictivo, ya que el estatuto del Conacyt lo autoriza.

Algunas voces han asegurado que las acciones contra los investigadores del Conacyt se trata de una venganza del fiscal Alejandro Gertz Manero debido a que los denunciados habrían rechazado al fiscal como integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), puesto que buscó durante 11 años, pero fue rechazado de manera reiterada.

