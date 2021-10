La ácida respuesta de Patricia Armendáriz a Chumel Torres: “tengo más información que usted”

Fotos: Instagram @chumeltorres // Facebook/Patricia Armendáriz

La legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Patricia Armendáriz, le contestó con una ácida respuesta al youtuber Chumel Torres luego de la declaración que emitió sobre el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña.

“Sr. Torres (@ChumelTorres) tengo más información que usted sobre Noroña (@fernandeznorona) porque lo veo en el legislativo todos los días defender a México y los mexicanos. Sus intervenciones son públicas por si quiere hacer usted uso de ellas para dejar de insultarnos”, fue lo que dijo la también empresaria al comunicador.

Y es que el creador de contenido se burló de la entrevista que sostuvo la empresaria con el periodista Fernando Del Collado, en la cual Armendáriz aseguró que el petista es un hombre patriótico, “Es una persona... el señor es un patriota”.

El pequeño fragmento de la entrevista se viralizó rápidamente en redes sociales, así fue como llegó al conductor del El Pulso de la República y expresó que para él es “vomitorio” las formas en que Morena se maneja ante la ciudadanía.

“Qué nivel de vomitorio es Morena, madre del amor hermoso”, redactó en su cuenta de Twitter la tarde de este miércoles.

No conformé subió otro fragmento de la entrevista donde el periodista le pregunta a Armendáriz por las mañaneras de AMLO, a lo que ella responde que es una doctrina, pero cuando Del Collado retoma la palabra “doctrina”, ella niega que lo haya dicho, por lo que el youtuber se mofó nuevamente:

Armendáriz se defendió por salir de “Shark Tank”

Armendáriz, previamente decidió utilizar su cuenta de Twitter además para explicar cuál es su postura al interior de la Cámara de Diputados y cuál será su lógica para votar durante los próximos tres años.

Antes de mostrar completamente su sentir, quiso hacer una aclaración para aquellos que se han sentido decepcionados por los sentidos que han tenido sus votos o el partido que la llevó al recinto legislativo de San Lázaro. Sin embargo, sí expresó que ella “ya no es un shark”, haciendo referencia al popular programa Shark Tank México en el cual tenía apariciones recurrentes.

Detalló que siempre se ha dedicado a trabajar por aquellos que menos oportunidades tienen, lo cual seguirá haciendo desde el Poder Legislativo.

“Seamos claros: a los que de decepcioné por ya no ser una shark y ahora irme frontalmente a legislar a favor de los que menos tienen les digo que mi gen no ha cambiado. Se ha ampliado. A sus órdenes”, fue el primer tuit que publicó la tarde de miércoles 6 de octubre.

En un segundo tuit continúo explicando que hablaría sin “máscaras”, porque para ella lo más importante es que toda la ciudadanía tenga acceso a aspectos básicos de justicia social como son los sistemas de salud, de seguridad social, opciones frente al emprendimiento y protección a las áreas naturales en todo el territorio nacional.

Finalmente, aclaró que quiso explicar su postura política, a través de una “honestísima y clarísima” declaratoria, porque se ha encontrado con personas que la llaman “vendida”; no obstante, mencionó que ahora esos internautas sabrán desde dónde se encuentra parada.

“Fuera máscaras: mi agenda legislativa es en ese orden: acceso pars todos a salud y seguridad social, apoyo al emprendimiento y protección efectiva de áreas naturales. El que me quiera ver como vendida etc, que conste esta honestísima y clarísima declaratoria”, concluyó.

Conviene recordar que la empresaria mexicana aseguró que el privilegio de trabajar con López Obrador es “contundente y transformador”, ya que lo ve como una oportunidad de una efectiva la apertura comercial, en complemento con la inclusión financiera necesaria para generar crecimiento.

Así lo aseguró Armendáriz en su columna de Milenio “¿Quién se apunta?” en donde hizo un breve recuento de los presidentes con quienes ha trabajado anteriormente: Carlos Salinas de Gortari (reclutada por Pedro Aspe) a quien apoyó a abrir a México al comercio internacional con el Tratado de Libre Comercio.

“Siempre me sentí privilegiada de participar, con los dos presidentes con los que me había tocado trabajar, en tareas importantes para México: la apertura de nuestro país con América del Norte ha sido, sin duda, uno de los golpes de timón más trascendentales para nuestra economía, condición necesaria, pero ya vimos que no es suficiente para nuestro desarrollo”.

