“Sereno moreno”: Lilly Téllez respondió a Epigmenio Ibarra que no le debe nada a AMLO

Lilly Téllez respondió a Epigmenio Ibarra que no le debe nada a AMLO (Foto: Facebook/@lillytellezg)

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, ha estado en el ojo del escándalo por “fraguar” un complot en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este contexto, la legisladora ha denunciado amenazas por parte de internautas quienes incluso han arremetido en contra de su hijo menor.

De igual forma, la panista ha tenido encontronazos con otros funcionarios de Morena, el partido que llevó a López Obrador a la silla presidencial, así como con seguidores de dicha fuerza política. Tal es el caso de la polémica que encabezó con el productor Epigmenio Ibarra, quien la acusó de traición y recordó que ganó su escaño en el Senado de la República gracias a la popularidad del mandatario.

“Ni una sola línea merece esa mujer majadera que debe su escaño a AMLO y que ha hecho de la traición una forma de vida”, manifestó el dueño de Argos Producciones en su cuenta de Twitter.

No se trata de la primera vez en que Lilly y Epigmenio intercambian declaraciones en Twitter (Foto: Twitter@LillyTellez)

En respuesta, Lilly usó su conocida frase “sereno moreno” asegurando que ella no le debe nada al presidente, además, aseguró que su mensaje “carece de lógica”, pues mientras señala que la senadora no merece ni una línea, le dedica seis.

“Este comentario carece de lógica: dice que no merezco ni una línea y me dedica seis… Sereno moreno: no le debo nada a AMLO”, indicó la polémica senadora del PAN.

Asimismo, Téllez arremetió contra senadores de Morena por insultarla en vez de solidarizarse con ella tras las amenazas que recibió su hijo. “Ante amenazas a mi hijo menor de edad recibí insultos y cero solidaridad de estos senadores de morena: Malú Mícher, Antares Vázquez, Lilia Margarita Valdéz, César Cravioto, Bertha Caraveo y José Narro. Así es su calidad humana”, acusó.

Esto luego de que el pasado 4 de octubre, durante la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador se disculpara con Ifigenia Martínez, una reconocida economista, catedrática y política mexicana, por no poder asistir a la ceremonia en donde se le entregará la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República.

El presidente López Obrador acusó de complot en su contra a Lilly Téllez (Foto: Presidencia / Cuartoscuro)

El tabasqueño también aprovechó para felicitarla por este importante galardón y destacó su trayectoria en los estudios de desigualdad y neoliberalismo en México.

Aunado a esto, el mandatario refirió que en su representación acudirá el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues fue notificado de la planeación de un complot en su contra, encabezado por la senadora Lilly Téllez.

“Le mandé una carta, a la maestra Ifigenia, felicitándola y ofreciéndole disculpas porque no voy a asistir, le van a entregar la medalla el jueves, lo considero algo muy merecido, la maestra es excepcional, y en la carta que le escribo, así lo digo, porque la maestra fue directora de la escuela de economía”, señaló.

“Usted merece toda mi administración y respeto y por lo mismo tengo el deber de informarle que no estaré presente en dicha ceremonia porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte el respeto y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude al poder económico y político ni a sus empleados y voceros”, agregó.

La Medalla Belisario Domínguez es una distinción que entrega en el Senado de la República a personas que se distinguen por su ciencia o virtudes para la patria o humanidad (Foto: Senado de la República)

A pregunta expresa de un periodista, López Obrador reveló que quién está detrás del boicot en su contra es la senadora del PAN, no obstante, aseguró que está en todo su derecho de hacerlo.

Entre el mandatario y la legisladora sonorense se han registrado un par de altercados públicos. Uno de ellos fue cuando el presidente la criticó por arrepentirse de apoyarlo en su camino al Ejecutivo y de firmar la “Carta Madrid” con el partido español Vox.

