“Cuidadito con hacerle daño a otra persona”: AMLO sobre acoso a Lilly Téllez

AMLO pidió a sus seguidores respetar a quien piensa distinto (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus seguidores respetar a las personas que piensan distinto. Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el tabasqueño trajo a la mesa las denuncias que ha realizado la senadora del PAN (Partido Acción Nacional), Lilly Téllez, sobre una serie de amenazas en contra de ella y de su hijo menor.

Aunado a esto, el mandatario señaló que hay libertad de expresarse como cada quien quiera. De igual forma, indicó que se pueden tener diferencias sin acudir a insultos o agresiones.

“Aquí aprovecho para decirle a todos los que simpatizan con nosotros de que cuidadito con hacer daño a otra persona por pensar distinto, hay que respetar, no me gusta la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto, esto también lo digo porque la senadora Lilly Téllez se queja de que está siendo acosada, pues está mal que se haga eso, somos libres, cada quien puede expresarse, manifestarse y podemos tener diferencias pero sin agresiones”, advirtió el titular del Ejecutivo federal.

