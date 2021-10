“Estamos con la sociedad”: empresarios respondieron a AMLO sobre la reforma eléctrica

Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los legisladores de definirse si están del lado del pueblo o de las empresas ante la aprobación de la reforma eléctrica, la Iniciativa Privada (IP) aseguró que siempre estará a favor de la sociedad y sin una visión clasista.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló la tarde de este miércoles durante la firma de convenio de colaboración con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) que el país está frente una situación coyuntural, donde muchas de las decisiones públicas se están tomando alejadas “de la ortodoxia” y que se justifican en función de una serie de principios de orden social.

“Oía yo al presidente hablando otra vez, de si queremos estar con los ricos, y con las empresas, o realmente con el pueblo. Claro que nosotros estamos con la sociedad. Claro que estamos nosotros con los mejores intereses de la sociedad. Claro que nosotros no tenemos esa visión clasista, en donde dividimos a las personas de acuerdo a clase u orientación social”

(Captura de pantalla: CCE)

Sin embargo, expuso que la autoridad ha hecho diagnósticos correctos de las necesidades sociales que tiene el país, donde no hay duda de que se tienen retos importantes y que el sector privado tiene que poner de su parte para superarlos.

“Es el llamado a todos los empresarios de México, a que tomemos una responsabilidad más allá de lo económico, y que no sea el impacto solamente sobre nuestros trabajadores, o sobre los más cercanos, sino que veamos sobre las acciones que toma de una manera determinada con la sociedad”

Lomelín Salazar reconoció que en un país de 128 millones de habitantes, donde más del 40% de su población está en condiciones de pobreza y casi 8% en situación de pobreza extrema, los empresarios no pueden, ni deben, ver como su orientación, crear valor económico para sus accionistas.

“No puede ser ese. Nuestra orientación es de orden social. Debemos nosotros tener esa bandera de orden social y promoverla, porque si no [...] yo siempre creo que siempre vamos a estar atacados”

Un parque de energía Eólica, en el estado de Oaxaca. La polémica reforma eléctrica mexicana, que obstaculiza la actividad de las empresas de renovables y extranjera (Foto: EFE)

Por su parte, el titular del IMEF, Ángel Lascurain, sostuvo que no puede haber un crecimiento inclusivo, sin crecimiento económico, “no puede haber crecimiento si no hay inversión, pero esta inversión tiene que realizarse con ese enfoque de impacto social efectivo”.

Cabe mencionar que este 5 de octubre las 12 organizaciones del sector privado que integran el CCE rechazaron la iniciativa de reforma eléctrica presentada por AMLO ya que, considera, viola el nuevo Tratado de Libre Comercio (T-MEC), y no puede ser retroactiva para eliminar o modificar contratos que ya tienen las empresas para generar electricidad.

En conferencia de prensa, los líderes empresariales advirtieron que contrario a su objetivo, la iniciativa de reforma provocará un aumento a las tarifas de luz, generará desempleo e incluso incremento de precios al consumidor. Esto porque el costo de generar electricidad a la CFE es del doble de los privados.

Para López Obrador es prioridad de estado rescatar tanto a la CFE como a Pemex, a pesar de los daños ambientales y económicos que conlleven (Foto: Reuters)

“Si se nos obliga a todos los privados a cancelar contratos y a consumirle la electricidad a la Comisión Federal de electricidad, dado que la industria es la que absorbe el 55% de la energía que se produce en el país, nosotros seríamos los que pagaríamos sobreprecios, perdiendo competitividad / teniendo que repercutir en alguna medida el precio de los productos y servicios estos incrementos”, aseguró Enoch Castellanos, presidente CANACINTRA.

Por ello, solicitaron a los legisladores hacer a un lado los compromisos políticos y analizarla a profundidad.

Ayer, en la conferencia matutina, AMLO llamó al PRI a definir si seguirá defendiendo la política salinista o retomará los ideales de Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, quien nacionalizó la industria eléctrica.

“Ahora que presentamos la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, el PRI tiene una oportunidad para definirse, ¿va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino del Presidente Cárdenas, del Presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México? Vamos a ver qué resuelven”, mencionó.

