El voto migrante en México: Se esperan más de 100 mil empadronados en Estados Unidos para 2024

Recientemente, la Cámara de Diputados federal promovió una misiva para extender los derechos político-electorales de las y los mexicanos que residan en el extranjero, esto para que este demográfico pueda vincularse de mejor manera con el gobierno de México sin importar su lugar de residencia.

La intención es que la población mexicana que viva en otros países pueda ejercer su voto de manera eficaz para poder elegir puestos de representación popular más allá del presidente y el legislativo federal.

Al respecto, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, señaló que existe una deuda histórica con las y los mexicanos que salieron del país para mejorar sus condiciones de vida y agregó que esto no se trata de partidos políticos, sino de “justicia social”.

Es en este contexto donde se rescata el trabajo de Olga Leticia Chávez Rojas, diputada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) quien atiende la representación migrante, particularmente la de las y los mexicanos que radican en EEUU.

Chávez Rojas tiene más de 30 años de vivir en la ciudad de Los Ángeles, California, y por la convivencia que ha tenido, ella conoce el pulso de la población latina en el país vecino, por lo que Infobae México decidió contactarla para preguntarle sobre la importancia de la masa migrante en la política mexicana.

La morenista es una de las mayores promotoras del voto que milita en el partido guinda, cabe recordar que la población mexicana se estima entre 36 y 38 millones, de los cuales, 12 millones se encuentran en California, por lo cual, este demográfico podría ser un factor determinante en las próximas elecciones.

Cuando se estableció contacto con ella, se le preguntó sobre la gestión que ha realizado en Estados Unidos para promover el voto y los derechos de las y los mexicanos. Asimismo, explicó los retos que esto conlleva y la impresión que tiene de sus connacionales.

Cuando se le preguntó sobre su promoción democrática, Olga Chávez dijo que se hace a través de organizaciones y activismo social, de cara a la población mexicana para instarlos a tramitar su credencial de elector y que así puedan realizar el ejercicio de su sufragio.

Asimismo, refirió que bajo el cargo que ostenta, promueve una agenda de inclusión migratoria, donde se realizan múltiples exhortos al gobierno de Estados Unidos para que mejore las condiciones de vida de sus connacionales.

Bajo esta óptica, la diputada especificó que su trabajo ha sido bien recibido tanto por las autoridades locales como por la sociedad a la que va dirigida; sin embargo, el talante de diálogo debe de ser preponderantemente abierto, pues dados los equilibrios de poder, no pueden hacer ningún tipo de imposiciones, sólo invitaciones.

“Nosotros no podemos intervenir en un gobierno, no podemos forzarlo, no podemos decirle lo que tienes que hacer. Si como mexicanos queremos amnistía, hacemos peticiones; hacemos una petición para que haya una amnistía federal”