“No caeré en polémicas”: AMLO evadió responder a las declaraciones del expresidente español Aznar

José María Aznar, expresidente del Gobierno español, y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México (Foto: especial)

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no caería en polémicas tras las declaraciones del exmandatario del Gobierno español, José María Aznar, quien aseveró que no pediría perdón por los excesos cometidos durante la llamada Conquista de lo que ahora es México e incluso ironizó sobre el origen del nombre y los apellidos del mandatario mexicano..

" Pues también amor y paz, entender que debemos perdonar, no olvidar, pero perdonar. Y es un acto de humildad ofrecer perdón, es un acto que dignifica tanto al que lo ofrece como al que lo recibe... entonces no nos afecta en nada, no voy a polemizar”, enfatizó.

Al ser cuestionado sobre el tema durante su conferencia mañanera que este viernes se realizó desde Cuernavaca, Morelos, López Obrador recordó que él ha insistido en la creación de una constitución moral, pero ahora se tiene la denominada guía ética, en donde se habla de la importancia del perdón en todos los ámbitos.

El Jefe del Ejecutivo federal reiteró que no entraría en polémica sobre el tema, pero enfatizó que si existen diferencias, es con el gobierno español, no con su pueblo.

“(...) No voy a entrar en polémica sobre este tema, ya estamos terminando las conmemoraciones por la independencia (...) Nosotros respetamos mucho al pueblo español y si hay diferencias, es con las autoridades y no con el pueblo de España”, insistió.

Información en desarrollo…