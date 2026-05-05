Detienen en Edomex a dos de “Los Julios” por multihomicidio en Azcapotzalco

Uno de los sujetos detenidos (FGJEM)

Elementos de seguridad del Estado de México realizaron el arresto de cuatro individuos, la mayoría estarían ligados con el grupo delictivo denominada Los Julios. Dos de los ahora detenidos son investigados por su posible participación en el asesinato de cuatro integrantes de una familia en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó sobre el aseguramiento de Alexis Ricardo “N” alias Lobito, identificado como generador de violencia en una región del Valle de México, además de Luis Enrique “N” y Valentin “N”. Dichos sujetos son señalados como posible integrantes de Los Julios, una estructura criminal dedicada a homicidios, extorsiones, secuestros, robos con violencia y despojos.

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El cuarto hombre detenido es Enrique “N” (padre de Luis Enrique “N”), quien estaría relacionado con el grupo delictivo con fachada de sindicato ACME.

Ricardo “N” y Luis Enrique “N” son los sujetos que habrían participado en el homicidio de cuatro personas en Azcapotzalco, hechos registrados el 28 de abril pasado.

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Cobertura del arresto de cuatro personas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Los individuos son mostrados con las manos esposadas, siendo escoltados por personal uniformado de la fiscalía. Las escenas incluyen su traslado en un vehículo de transporte policial y procedimientos de detención en un área interior. (FGJEM)

“Alexis Ricardo “N” habría auxiliado a Luis Enrique “N” a planear que, este último junto con los hermanos José María “N” y Emiliano “N”, acudieran al domicilio de las víctimas para robarles pertenencias, vehículos y documentación de una propiedad ubicada en el municipio de Atizapán de Zaragoza, que le entregarían a alias “Lobito” para que “Los Julios se apoderaran de ella”, destaca el reporte.

Un mensaje para desviar las investigaciones

Luego de apoderarse de los objetos y el sitio, Luis Enrique “N” habría sido el responsable de abandonar una nota en el cuerpo de una de las víctimas con un mensaje intimidatorio presuntamente firmado por “La Unión”.

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Lo anterior con el objetivo de desviar las investigaciones de las autoridades en el caso.

Los indicios asegurados en el hotel (FGJEM)

Fue el 1 de mayo que agentes de la Fiscalía mexiquense realizaron un cateo en un hotel de Atizapán al parecer usado por José María “N” y Emiliano “N” como refugio, como resultado de la revisión fueron halladas pertenencias de la familia asesinada.

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El área de movilidad de Luis Enrique “N” fue identificada en la colonia Romana de Tlalnepantla, sitio en el que agentes de seguridad desplegaron un operativo. Fue en dicha zona que una personas le dijo a los efectivos que acababa de sufrir un robo en una tienda de abarrotes.

Los elementos de la Fiscalía mexiquense llegaron al sitio y arrestaron a Luis Enrique “N” y Enrique “N”, padre e hijo, respectivamente.

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(FGJEM)

Es importante mencionar que los dos sujetos son investigados por hecho registrados el 5 de marzo, cuando llegaron a la tienda y habrían exigido a una mujer el pago de una mercancía, pero al no concretarse las ventas, amenazaron con que “la matarían si no les pagaba”.