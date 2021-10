“No nos sorprende de él”: Morena respondió a Aznar por críticas a AMLO

Morena se pronunció sobre las declaraciones del expresidente del gobierno español, José María Aznar (Foto:Archivo)

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se pronunció este jueves sobre las declaraciones del expresidente del gobierno español, José María Aznar, respecto a la colonización y al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de un comunicado, el partido guinda repudió los comentarios del expresidente español por considerarlos ofensivos a “la historia de nuestro país, la dignidad y la memoria de los pueblos originarios de México y el mundo”.

Asimismo, se dijo poco sorprendido de que un “instigador bélico” niegue el genocidio indígena en el continente americano, así como el hacer apología de la evangelización católica “teniendo en cuenta los abusos ejercidos por miembros de la corona española”.

El partido guinda repudió los comentarios del expresidente español por considerarlos ofensivos a la historia de nuestro país (Alberto Ortega - Europa Press)

Morena indicó que las palabras de José María Aznar contradicen al propio papa Francisco, quien el pasado 27 de septiembre ofreció un mensaje al pueblo de México por la celebración de los 200 años de la Independencia y pidió perdón por los excesos y omisiones “que no contribuyeron a la evangelización”. O la postura del Rey Juan Carlos I, quien “tuvo la decencia” de reconocer los atributos cometidos en el pasado contra el pueblo sefardí.

Además, Morena rechazó la intromisión de él y su “personero” Santiago Abascal, presidente de Vox, “partido de ultraderecha cuya presencia en nuestro país fue lamentable y vergonzosa”

“Señor Aznar: negar la historia no la borra. Las culturas milenarias de nuestros pueblos que sus antepasados políticos intentaron desaparecer, siguen vivas y son enaltecidas por la transformación de México”, se lee en el comunicado.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, calificó a Aznar como un “instigador de guerra” por apoyar en su momento al expresidente Felipe Calderón; manifestó que, si el español no pidió perdón a su pueblo por la corrupción, no se puede esperar “nada de él”.

Mario Delgado calificó a Aznar como un “instigador de guerra” por apoyar en su momento al expresidente Felipe Calderón (Foto: Cortesía Morena)

“Aznar, un instigador de guerra que apoyó abiertamente a Calderón dice que él no pedirá perdón por la invasión de España; pero negar la historia no la borra. Si no pidió perdón al pueblo español por la corrupción y su mal gobierno, no podemos esperar nada de él”, escribió en su cuenta de Twitter.

A las críticas se unió la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien describió a Aznar como un racista y aseguró que entre él y el mandatario federal existe una gran diferencia.

“Aquí está Sr. Aznar, la diferencia entre un gobernante humanista con visión y un racista. Es el Estado Español quien pierde una oportunidad histórica al no reconocer las atrocidades cometidas contra los pueblos indígenas. De hacerlo avanzarían hacia un mundo sin discriminación”, aseveró en su red social.

Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, informó a sus seguidores que el significado del apellido Aznar viene del latín “asinarius”, que significa “el que cría o cuida asnos”.

A las críticas se unió la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum (Foto: Twitter/@Claudiashein)

“Aznar: de origen aragonés, del latín Asinarius, ‘el que cría o cuida asnos’. Así que origen es destino, se convirtió en uno de ellos. Qué duda cabe”.

Y es que durante su participación en la Convención Nacional del Partido Popular, el expresidente del gobierno de España consideró que sin la conquista probablemente López Obrador “no estaría ahí ni se pudiera llamar como se llama”.

“¿Y usted cómo se llama?: ‘Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador’ (...) Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López es una mezcla y Obrador que es Santander”, ironizó Aznar provocando la risa de los asistentes.

