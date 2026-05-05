La Hormiga González ya se ve en Europa: el delantero admite que le gustaría jugar junto a Lamine Yamal

El delantero mexicano sueña con jugar junto a Lamine.

Armando González, delantero de Chivas y figura en la Selección Mexicana, se posiciona como una de las grandes promesas del futbol mexicano al estar próximo a debutar en el Mundial 2026 durante junio.

Con apenas 23 años, González supera en goles a delanteros europeos sub-23, incluido Lamine Yamal del Barcelona.

PUBLICIDAD

A finales de marzo, Diario Sport reportó que el Barcelona tiene “excelentes informes sobre González”, ya que para ese momento el delantero mexicano registra una cuota goleadora superior a la de Lamine Yamal y Víctor Roque, dos de las apuestas jóvenes del plantel blaugrana.

En números, González es el jugador sub-23 con más goles a escala mundial en ese periodo.

PUBLICIDAD

González admite admiración por Lamine Yamal y sueña con jugar junto a él

Preguntado por su posible futuro en el Barcelona, González se muestra abierto a la idea de compartir vestidor con Lamine Yamal.

El delantero declaró a Diario Sport: “Creo que es de los mejores del mundo actualmente, y lo que hace semana tras semana es increíble. Me gustaría tenerlo como compañero. Poder jugar con los mejores del mundo creo que es uno de mis objetivos, y Lamine Yamal es uno de ellos, entonces si Dios me da la fortuna de poder jugar con él, será algo muy bonito”.

PUBLICIDAD

Hormiga González super en números al jugador del FC Barcelona Lamine Yamal (AP Foto/Joan Monfort)

La comparación entre González y Lamine Yamal se mantiene vigente por el rendimiento de ambos pese a la juventud.

González es titular con Chivas y parte de la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, mientras Lamine Yamal ya destaca con el cuadro catalán.

PUBLICIDAD

El sueño europeo de la Hormiga pasa por el Atlético de Madrid

A pesar del seguimiento positivo que recibe del Barcelona, González también interesaría en otro club español.

De acuerdo con reportes, el delantero podría vestir la camiseta del Atlético de Madrid. González explicó en entrevista que de pequeño mantiene una conexión afectiva con el “Colchonero” debido a la experiencia de su padre en España, quien, junto con su hermano, recibía obsequios del club madrileño.

PUBLICIDAD

No obstante, González remarca que no descarta al Barcelona como destino potencial.

Armando "La Hormiga" González se quedó este torneo a un tanto de ser campeón de goleo. Imagen cuenta de X @Chivas.

Proyección internacional hacia el Mundial y futuro en Europa

De cara al Mundial 2026, González encabeza la expectativa nacional como posible titular en el ataque mexicano. Competirá por el puesto con jugadores experimentados como Raúl Jiménez y Santiago Giménez.

PUBLICIDAD

La prensa española y mexicana coincide en que el rendimiento de González en la competencia podría definir el momento de su salto a Europa.

El propio González reconoce que su aspiración principal es jugar en el futbol europeo, aunque su preferencia no es exclusiva por el cuadro catalán, según entrevistas concedidas a distintos medios.

PUBLICIDAD

El seguimiento de clubes europeos, especialmente del Barcelona y el Atlético de Madrid, coloca a Armando González en el radar internacional, mientras su desempeño en el Mundial será clave para consolidar su futuro fuera de la Liga MX.