Este sería el plan de Gignac para permanecer en Tigres

Según reportes, el referente francés estaría considerando renunciar a su salario fijo y seguir en el plantel con un esquema basado solo en productividad. REUTERS/Daniel Becerril

La relación entre André-Pierre Gignac y Tigres atraviesa un momento de incertidumbre. El delantero francés, ídolo absoluto del club, podría estar explorando alternativas para seguir en las canchas, aunque la directiva parece decidida a cerrar su ciclo.

De acuerdo con diversos reportes, a sus 40 años, el máximo goleador histórico de La U de Nuevo León no estaría contemplando un retiro inmediato.

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El delantero francés, ídolo de Tigres, no contemplaría el retiro inmediato y podría buscar alternativas para seguir en activo, pese a la postura de la directiva. (Captura de pantalla)

Lo que se ha mencionado hasta ahora son escenarios hipotéticos que apuntan a los deseos inmediatos del francés más que a un acuerdo oficial.

Posible sacrificio económico

Los reportes de periodistas como Vladimir García y José Juan Vázquez han planteado la posibilidad de que Gignac renuncie a su salario fijo y opte por un esquema basado en productividad. Estos adelantos mencionan que podría aceptar jugar gratis con tal de mantenerse activo en el plantel felino.

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Cobrar por rendimiento: pagos ligados a goles y asistencias.

Renuncia al sueldo fijo: sin mensualidad ni anualidad.

Escenario extremo: jugar gratis para seguir en el equipo.

Reportes sugieren que Gignac consideraría renunciar a su sueldo fijo y optar por un esquema de pagos basado en sus goles y asistencias con los felinos. (x/@TigresOficial)

Este supuesto plan reflejaría un compromiso más allá de lo económico, aunque todavía no existe confirmación oficial. Para la afición, sería un gesto de entrega; para la directiva, un dilema sobre cómo gestionar a su máximo referente.

Tensiones con la directiva de Tigres

Según la información, el homenaje que Tigres le dedicó el sábado 25 de abril en el Volcán Universitario no habría sido del agrado de Gignac, tomándolo como una despedida anticipada.

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A partir de ahí, se menciona que habría cortado comunicación directa con la dirigencia, dejando todo en manos de su representante.

Homenaje polémico: mosaico y reconocimiento en el Volcán.

Reacción del jugador: rechazo por considerarlo un retiro forzado.

Distanciamiento institucional: comunicación sólo vía su agente.

El homenaje a Gignac en el Volcán Universitario habría sido recibido por el jugador como un intento de retiro forzado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este escenario sugiere una ruptura en la relación, aunque no se ha oficializado ninguna decisión. Lo que sí queda claro es que el homenaje abrió un debate sobre quién define el final de un referente: el club o el jugador.

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Escenarios futuros para Gignac

El contrato de Gignac vence el 30 de junio de 2026, y la directiva ha dejado entrever que no hay planes de renovación. Aun así, se especula con distintas posibilidades para su futuro inmediato.

Podría mantenerse en Tigres si hubiera un cambio de postura institucional, buscar un nuevo destino en la Liga MX o la MLS o simplemente aceptar un retiro oficial para fin de año.

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Gignac se convirtió en el máximo goleador histórico del club, liderando a los felinos a conquistar la gloria en repetidas ocasiones. (Foto: Club Tigres)

Estos escenarios, aunque son sólo hipótesis, reflejan la tensión actual. El desenlace marcará un precedente en el futbol mexicano sobre cómo se gestionan las figuras históricas. Lo cierto es que Gignac ha dejado claro que su intención siempre ha sido luchar hasta el final.