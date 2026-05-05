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Stephano Carrillo regresa al Feyenoord: así se despidió el mexicano del Dordrecht de Países Bajos

El club de Rotterdam evaluará la integración del canterano de Santos, quien retorna con mayor madurez tras un año en la Eerste Divisie

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Tras agradecer al FC Dordrecht por su apoyo y aprendizaje, Carrillo ahora enfrentará el reto de ganarse un puesto en el Feyenoord para aumentar sus opciones con la Selección Mexicana. (Instagram/ @stephanocarrillo)
Tras agradecer al FC Dordrecht por su apoyo y aprendizaje, Carrillo ahora enfrentará el reto de ganarse un puesto en el Feyenoord para aumentar sus opciones con la Selección Mexicana. (Instagram/ @stephanocarrillo)

El ciclo del joven mexicano Stephano Carrillo en el futbol neerlandés cierra una etapa marcada por el crecimiento, los retos y el aprendizaje.

El canterano de Santos Laguna anunció que deja atrás su paso por el FC Dordrecht para volver al Feyenoord, en busca de consolidarse en una plantilla de mayor exigencia tras su experiencia en la Segunda División de Países Bajos.

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En la temporada con el FC Dordrecht, el joven mexicano sumó mil 365 minutos de juego y anotó cuatro goles, mostrando regularidad en la cancha. (Instagram/ @stephanocarrillo)
En la temporada con el FC Dordrecht, el joven mexicano sumó mil 365 minutos de juego y anotó cuatro goles, mostrando regularidad en la cancha. (Instagram/ @stephanocarrillo)

Su paso y cifras en el club reflejan constancia en la cancha, pero también el reto de adaptarse a un futbol más físico y competitivo. Su regreso a Rotterdam representa así una nueva oportunidad en el máximo nivel de Países Bajos.

Un año de crecimiento en el Dordrecht

La salida de Carrillo del FC Dordrecht se oficializó tras el último partido de la campaña. El delantero utilizó sus redes para agradecer a compañeros, cuerpo técnico y afición: “Gracias por todo, me llevo muchos recuerdos bonitos y lecciones valiosas”.

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  • En el club neerlandés, el mexicano acumuló mil 365 minutos de juego.
  • Su rendimiento ofensivo se tradujo en 4 goles, sin asistencias en la hoja estadística.
El delantero mexicano Stéphano Carrillo cierra su etapa en el FC Dordrecht tras un año de experiencia en la Segunda División de Países Bajos. (Instagram: Stephano Carrillo)
El delantero mexicano Stéphano Carrillo cierra su etapa en el FC Dordrecht tras un año de experiencia en la Segunda División de Países Bajos. (Instagram: Stephano Carrillo)

De esta manera, la despedida y la experiencia en la Eerste Divisie le permitió sumar minutos en Europa y conocer la exigencia de un futbol formativo.

Feyenoord mantiene su apuesta en el mexicano

Feyenoord invirtió 2.5 millones de euros en la carta de Carrillo y lo tiene bajo contrato hasta junio de 2029.

En este caso, la directiva neerlandesa apostó por una cesión con la intención de que el delantero se fogueara antes de buscar un lugar en el primer equipo.

  • El club de Rotterdam evaluará si incorpora al mexicano para la próxima temporada.
  • La competencia interna exige que Carrillo eleve su rendimiento para mantenerse en la plantilla.
  • No se descarta que el delantero salga de nuevo a préstamo, en busca de adquirir mayor aprendizaje y desarrollo.
Carrillo regresa al Feyenoord, club que adquirió su carta por 2.5 millones de euros y lo mantiene bajo contrato hasta junio de 2029. (Instagram/ @stephanocarrillo)
Carrillo regresa al Feyenoord, club que adquirió su carta por 2.5 millones de euros y lo mantiene bajo contrato hasta junio de 2029. (Instagram/ @stephanocarrillo)

Así, el futuro inmediato del jugador depende de la decisión que tome el club sobre su integración o una nueva cesión.

Un regreso clave para el futuro de Carrillo

Con eventos de la magnitud del Mundial 2026 en el radar inmediato de la Selección Mexicana, cada movimiento adquiere mayor relevancia para los jugadores que buscan un lugar en el combinado nacional.

Carrillo enfrenta un momento decisivo en su carrera europea, donde consolidarse en el Feyenoord o en otro club competitivo puede acercarlo a una convocatoria.

La experiencia europea de Carrillo adquiere relevancia en su búsqueda por sumar puntos para una futura convocatoria con la Selección Mexicana. (Instagram/ @stephanocarrillo)
La experiencia europea de Carrillo adquiere relevancia en su búsqueda por sumar puntos para una futura convocatoria con la Selección Mexicana. (Instagram/ @stephanocarrillo)

Si no logra dar ese salto, corre el riesgo de perder visibilidad ante otros delanteros que compiten en ligas de gran nivel competitivo.

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