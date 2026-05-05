Critican a Ninel Conde por querer aparentar con IA que fue a la MET Gala 2026: “La moda grita arte”

Ninel Conde enfrenta críticas tras publicar fotos creadas con inteligencia artificial para simular su participación en la MET Gala 2026 (IG)

Ninel Conde enfrenta una ola de críticas luego de difundir imágenes generadas con inteligencia artificial para simular su presencia en la MET Gala 2026, uno de los eventos más mediáticos de la moda a nivel mundial.

El caso de la actriz y cantante mexicana vuelve a poner en la mesa las implicaciones del uso de tecnología digital en redes sociales, mientras la gala celebrada el pasado lunes en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York reunió a celebridades y diseñadores bajo el lema “La moda es arte”, reafirmando el evento como epicentro de tendencias y conversación global.

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Ninel Conde y la controversia de la inteligencia artificial tras la MET Gala

La polémica se desató después de que Ninel Conde compartió en Instagram una serie de fotografías en las que porta atuendos de alta costura, pretendiendo haber desfilado por la alfombra roja de la MET Gala.

Usuarios notaron de inmediato que las imágenes no correspondían a capturas reales, sino a composiciones hechas por inteligencia artificial. Los comentarios no tardaron en multiplicarse. Entre las frases recurrentes se leía: “Se vale soñar”, “¿Para esto gastan el agua?” y “Cuando no te invitan, pero vas con la IA”.

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Las imágenes, acompañadas de la consigna “Texturas, siluetas y actitud. La moda habla… y hoy grita ARTE”, dividieron opiniones: mientras algunos usuarios consideraron el post como una expresión creativa válida, otros señalaron que puede inducir a percepciones falsas o distorsionadas sobre los hechos.

Ninel Conde sorprende al posar virtualmente en la MET Gala con inteligencia artificial (IG)

Algunos comentarios, recopilados en Infobae México, ironizaron sobre la estrategia de la cantante: “¿Y tu amiga es inventada? Pues…”, “Ella sueña que fue a la alfombra” y “Tener la realidad bien alterada también está de moda?”, reflejando tanto incredulidad como escepticismo sobre la veracidad del acto digital.

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La MET Gala 2026 congrega a las celebridades más influyentes, con Madonna como protagonista

La MET Gala 2026 mantuvo su estatus como punto de referencia indiscutible en el mundo de la moda, teniendo como eje temático el cruce entre indumentaria y arte plástico. Asistieron figuras como Bad Bunny, Rihanna, Doja Cat, Sabrina Carpenter, Emily Blunt y Anne Hathaway.

En contraste, la ausencia de artistas como Zendaya generó discusión en redes sociales. La conversación virtual tuvo un alcance global, y no solo potenció la visibilidad de los asistentes reales, sino también de quienes, como Ninel Conde, intentaron sumarse a la tendencia mediante herramientas digitales.

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Usuarios cuestionan la autenticidad de las imágenes compartidas por Ninel Conde, señalando posibles riesgos de confusión o engaño en el entorno digital (IG)

Una de las intervenciones más comentadas fue la de Madonna, quien, a sus 67 años, se presentó con un diseño exclusivo de Saint Laurent en colaboración con el director creativo Anthony Vaccarello.

La cantante rindió homenaje directo a la pintora surrealista Leonora Carrington con un vestido largo de satén, encaje negro y una imponente capa de organza violeta. Sobre la cabeza portó una maqueta de un barco fantasma y fue acompañada por siete mujeres que sostenían el velo, emulando la escena de La Tentación de San Antonio, obra de Carrington realizada en 1945.

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El maquillaje de Madonna estuvo a cargo del artista Marcelo Gutiérrez y la marca italiana KIKO Milano. La peluca semipersonalizada tenía una longitud poco común y el peinado caía como si los cabellos llevaran años creciendo.

Madonna rindió homenaje directo a la pintora surrealista Leonora Carrington (Reuters)

Cada acompañante de la artista vestía un traje de encaje pastel con accesorios oculares translúcidos y el conjunto fue completado con botas de plataforma de cuero y guantes largos hasta el codo.

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La elección de Carrington, quien vivió la mayor parte de su vida en México y fue figura central del surrealsimo mundial, no es accidental. La intérprete de “Like a Virgin” ya había recurrido al imaginario de la pintora para el videoclip de “Bedtime Story” en 1994.