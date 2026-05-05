México

Critican a Ninel Conde por querer aparentar con IA que fue a la MET Gala 2026: “La moda grita arte”

Tras la polémica generada por compartir imágenes creadas con inteligencia artificial en Instagram, Ninel Conde fue señalada por simular su asistencia a la MET Gala, despertando críticas y comentarios irónicos

Guardar
Ninel Conde enfrenta críticas tras publicar fotos creadas con inteligencia artificial para simular su participación en la MET Gala 2026 (IG)
Ninel Conde enfrenta críticas tras publicar fotos creadas con inteligencia artificial para simular su participación en la MET Gala 2026 (IG)

Ninel Conde enfrenta una ola de críticas luego de difundir imágenes generadas con inteligencia artificial para simular su presencia en la MET Gala 2026, uno de los eventos más mediáticos de la moda a nivel mundial.

El caso de la actriz y cantante mexicana vuelve a poner en la mesa las implicaciones del uso de tecnología digital en redes sociales, mientras la gala celebrada el pasado lunes en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York reunió a celebridades y diseñadores bajo el lema “La moda es arte”, reafirmando el evento como epicentro de tendencias y conversación global.

PUBLICIDAD

Ninel Conde y la controversia de la inteligencia artificial tras la MET Gala

La polémica se desató después de que Ninel Conde compartió en Instagram una serie de fotografías en las que porta atuendos de alta costura, pretendiendo haber desfilado por la alfombra roja de la MET Gala.

Usuarios notaron de inmediato que las imágenes no correspondían a capturas reales, sino a composiciones hechas por inteligencia artificial. Los comentarios no tardaron en multiplicarse. Entre las frases recurrentes se leía: “Se vale soñar”, “¿Para esto gastan el agua?” y “Cuando no te invitan, pero vas con la IA”.

PUBLICIDAD

Las imágenes, acompañadas de la consigna “Texturas, siluetas y actitud. La moda habla… y hoy grita ARTE”, dividieron opiniones: mientras algunos usuarios consideraron el post como una expresión creativa válida, otros señalaron que puede inducir a percepciones falsas o distorsionadas sobre los hechos.

Ninel Conde sorprende al posar virtualmente en la MET Gala con inteligencia artificial (IG)
Ninel Conde sorprende al posar virtualmente en la MET Gala con inteligencia artificial (IG)

Algunos comentarios, recopilados en Infobae México, ironizaron sobre la estrategia de la cantante: “¿Y tu amiga es inventada? Pues…”, “Ella sueña que fue a la alfombra” y “Tener la realidad bien alterada también está de moda?”, reflejando tanto incredulidad como escepticismo sobre la veracidad del acto digital.

La MET Gala 2026 congrega a las celebridades más influyentes, con Madonna como protagonista

La MET Gala 2026 mantuvo su estatus como punto de referencia indiscutible en el mundo de la moda, teniendo como eje temático el cruce entre indumentaria y arte plástico. Asistieron figuras como Bad Bunny, Rihanna, Doja Cat, Sabrina Carpenter, Emily Blunt y Anne Hathaway.

En contraste, la ausencia de artistas como Zendaya generó discusión en redes sociales. La conversación virtual tuvo un alcance global, y no solo potenció la visibilidad de los asistentes reales, sino también de quienes, como Ninel Conde, intentaron sumarse a la tendencia mediante herramientas digitales.

Usuarios cuestionan la autenticidad de las imágenes compartidas por Ninel Conde, señalando posibles riesgos de confusión o engaño en el entorno digital (IG)
Usuarios cuestionan la autenticidad de las imágenes compartidas por Ninel Conde, señalando posibles riesgos de confusión o engaño en el entorno digital (IG)

Una de las intervenciones más comentadas fue la de Madonna, quien, a sus 67 años, se presentó con un diseño exclusivo de Saint Laurent en colaboración con el director creativo Anthony Vaccarello.

La cantante rindió homenaje directo a la pintora surrealista Leonora Carrington con un vestido largo de satén, encaje negro y una imponente capa de organza violeta. Sobre la cabeza portó una maqueta de un barco fantasma y fue acompañada por siete mujeres que sostenían el velo, emulando la escena de La Tentación de San Antonio, obra de Carrington realizada en 1945.

El maquillaje de Madonna estuvo a cargo del artista Marcelo Gutiérrez y la marca italiana KIKO Milano. La peluca semipersonalizada tenía una longitud poco común y el peinado caía como si los cabellos llevaran años creciendo.

Madonna rindió homenaje directo a la pintora surrealista Leonora Carrington (Reuters)
Madonna rindió homenaje directo a la pintora surrealista Leonora Carrington (Reuters)

Cada acompañante de la artista vestía un traje de encaje pastel con accesorios oculares translúcidos y el conjunto fue completado con botas de plataforma de cuero y guantes largos hasta el codo.

La elección de Carrington, quien vivió la mayor parte de su vida en México y fue figura central del surrealsimo mundial, no es accidental. La intérprete de “Like a Virgin” ya había recurrido al imaginario de la pintora para el videoclip de “Bedtime Story” en 1994.

Temas Relacionados

Ninel CondeMET GalaMET Gala 2026mexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Parques gratuitos en CDMX con sombra y agua para refugiarte ante la ola de calor de mayo

Encuentra alternativas para caminar, correr o realizar actividades con familia en parques y jardines públicos de acceso libre en las zonas centro, oriente, sur y poniente de la ciudad durante los días de altas temperaturas

Parques gratuitos en CDMX con sombra y agua para refugiarte ante la ola de calor de mayo

Exalcalde de Mazatlán acusa amenazas y responsabiliza a Rocha e Inzunza por su seguridad

El señalamiento se da tras relatar presiones previas y emitir un posicionamiento público reciente

Exalcalde de Mazatlán acusa amenazas y responsabiliza a Rocha e Inzunza por su seguridad

Dictan medio siglo de cárcel para exrector de universidad del sur de Guanajuato por secuestro en Moroleón

Jorge Carlos “N” fue el autor intelectual del crimen, el cual está relacionado con un conflicto de bienes

Dictan medio siglo de cárcel para exrector de universidad del sur de Guanajuato por secuestro en Moroleón

El nuevo rol del AIFA tras acuerdo de transporte aéreo entre México y EEUU

El acuerdo pactado con el gobierno de Donald Trump implica medidas orientadas en materia de transporte aéreo bilateral

El nuevo rol del AIFA tras acuerdo de transporte aéreo entre México y EEUU

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Guerrero

El temblor aconteció a las 13:36 horas, a una distancia de 18 km de Atoyac de Alvarez y tuvo una profundidad de 33.5 km

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Guerrero
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan medio siglo de cárcel para exrector de universidad del sur de Guanajuato por secuestro en Moroleón

Dictan medio siglo de cárcel para exrector de universidad del sur de Guanajuato por secuestro en Moroleón

Gobierno de EEUU destaca colaboración con México en caso de El Mencho y advierte que seguirán estas acciones

Maru Campos se lanza contra la 4T en medio del caso Rocha Moya: “Se habla mal por desmantelar un laboratorio... y al otro se le defiende”

No solo Rocha Moya: estos son los otros políticos de Sinaloa que han sido señalados por vínculos con el narco

Caso Rocha Moya: ¿Intervención de Estados Unidos o un tratado que México firmó y hoy no quiere cumplir?

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 5 de mayo

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 5 de mayo

¡Alerta ARMY! Detectan 10 sitios falsos de venta de boletos para ver a BTS en CDMX

“Las cartas sobre la mesa Tour” de Yuridia en el Estadio GNP 2026: estos son los precios oficiales

Maribel Guardia estalla contra Gustavo Adolfo Infante tras ganar demanda a su esposo y él responde

Los Tigres del Norte dan un zarpazo a la censura: excluyen de su gira a ciudades con prohibición de corridos

DEPORTES

La Hormiga González ya se ve en Europa: el delantero admite que le gustaría jugar junto a Lamine Yamal

La Hormiga González ya se ve en Europa: el delantero admite que le gustaría jugar junto a Lamine Yamal

Stephano Carrillo regresa al Feyenoord: así se despidió el mexicano del Dordrecht de Países Bajos

¡Gesto de hermanos! Diablos cede su estadio para que los Guerreros de Oaxaca jueguen de local en el Estadio Alfredo Harp Helú

Luis Ángel Malagón reacciona a su estampa del álbum Panini del Mundial 2026

Pachuca vs Rayadas: dónde, a qué hora y cómo ver la Semifinal de ida del Clausura 2026