Los mejores memes del supuesto espaldarazo de AMLO a Claudia Sheinbaum para 2024

Gira de AMLO por la CDMX, acompañado por Sheinbaum en la inauguración del Banco del Bienestar (Foto: Cuartoscuro)

A tres años de la contienda electoral por la Presidencia de la República, la ciudadanía comienza a observar cuáles podrían ser los posibles cuadros que los distintos partidos perfilarían para la titularidad del Ejecutivo Federal.

Quien no se ha salvado de los cuestionamientos y teorías es el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el actual partido en el poder, ya que nombres como el de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal o, incluso, Gerardo Fernández Noroña ya resuenan como los potenciales “presidenciables”.

Sin embargo, la polémica creció el pasado miércoles 29 de septiembre con una fotografía, en la cual se le puede ver al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) alzando el brazo de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México durante la inauguración del Banco del Bienestar.

Tal imagen se viralizó rápidamente en las redes sociales, lo cual causó que muchos internautas aseguraran que se trata del famoso “dedazo”, es decir, que el mandatario mexicano presumiblemente “destapó” a Sheinbaum Pardo como la candidata de Morena a la presidencia.

AMLO y Sheinbaum durante la gira del Banco del Bienestar en la CDMX (Foto: Cuartoscuro)

Además, muchos señalaron que la Cuarta Transformación está retomando viejos hábitos priistas, puesto que, aunque nunca se confirmó, durante los sexenios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se dijó que el presidente en turno era quién designaba al siguiente funcionario para ocupar su cargo.

No obstante, no fue la única muestra de cercanía que ambos personajes han protagonizado, ya que desde el pasado viernes en Xochimilco, el tabasqueño y la capitalina intercambiaron halagos a su desempeño en la administración pública. No es la primera vez que ambos se reconocen aliados, pero en los últimos meses el apoyo se ha visto más cercano.

“Tuve el gran honor que usted dijera que está representado aquí en la Ciudad de México, pero en realidad usted nos representa, señor presidente, es el anhelo por el que luchamos. No se nos olvida de dónde venimos y, por ello, no se nos olvida dónde estamos, lo que representa la transformación”

Sin embargo, Claudia Sheinbaum parece aventajar al senador Ricardo Monreal, quien alzó la mano, y al canciller Marcelo Ebrard, en las preferencias del presidente, pues ella ha sido invitada a numerosos actos públicos, incluso fuera de la Ciudad de México y calificada como gobernante “de primera” por el mandatario.

Sheinbaum y AMLO han mostrado más cercanía (Foto: Gobierno de México)

Todo el contexto anterior, llevó al mundo de internet a crear memes, burlas, comentarios y mucho contenido sobre la disputa por la candidatura al Ejecutivo Federal en 2024 al interior de Regeneración Nacional.

Algunos usuarios aseguraron que la relación de AMLO y Sheinbaum va más allá de lo profesional, es decir, que son mejores amigos y por eso fue la foto de ayer:

(Foto: Twitter/@CBuburron)

Sin embargo, muchos pensaron en cómo se debe de sentir Marcelo Ebrard, pues algunos círculos de la ciudadanía lo consideran un cuadro para contender por la Presidencia de la República:

(Foto: Twitter/@NANSALINAS1)

(Foto: Twitter/@CBuburron)

(Foto: Twitter/@ro_pb)

A algunos les pareció hilarante el posible “dedazo”, así que argumentaron que si la palabra tuviera que ser representada por alguna imagen, sin duda, se podría la foto de la inauguración del Banco del Bienestar:

(Foto: Twitter/@robalvanera)

Aunque las definiciones de “óleo sobre tela”, también aparecieron en las diferentes redes sociales:

(Foto: Twitter/@eslavaecon)

Las críticas también se hicieron presentes, especialmente porque señalaron que, presuntamente, Morena no está alejada de las prácticas priistas, pese a que los integrantes de la Cuarta Transformación las ha criticado:

(Foto: Twitter/@ChairosY)

No obstante, muchos aseguraron que la carrera por la candidatura no ha concluido, por lo que aún no se puede descartar a nadie:

(Foto: Twitter/@Guerrero37811)

(Foto: Twitter/@jorg3leiner)

Finalmente, el nombre de Ricardo Monreal también salió a relucir, puesto que en días pasados anunció su intención de competir por el puesto con Morena:

(Foto: Twitter/@won2skel)

