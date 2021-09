Los memes y mensajes que dejó la “liberación” de Britney Spears de su padre

Celebración de fanáticos de Britney Spears (Foto: Twitter)

Este miércoles 29 de septiembre se dio a conocer que la jueza Brenda Penny, del Tribunal de Los Ángeles, determinó retirarle a Jamie Spears la tutela judicial de la cantante, Britney Spears, la cual controlaba desde hace 13 años.

De acuerdo a lo que publicó la agencia Reuters, la suspensión tiene efecto inmediato y será reemplazado con un tutor provisional de “mejor interés” para la intérprete de Toxic. Así que en las próximas horas el patriarca deberá de entregar todos los activos económicos y poderes de los que era el beneficiario desde 2008.

“El señor Spears debe entregar todos sus activos y poderes como tutor”

El nuevo tutor permanecerá al frente de la cantante hasta el próximo 31 de diciembre, aunque el abogado de Britney, Mathew Rosengart, explicó que la determinación podría acabar antes de lo previsto.

Fanáticos celebraron en las calles y en las redes sociales (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Y es que desde hace algunos años, los fanáticos de la cantante comenzaron a cuestionar el acuerdo, llegando a considerarlo como “abusivo”. Señalamientos que se reforzaron hace algunas semanas, luego de que se publicara el documental de The New York Times.

En dicho material audiovisual se mostró que Jamie Spears sostenía no solo el control financiero y personal de la Princesa del Pop, sino que implantó aparatos de vigilancia instalados secretamente en el cuarto para grabar sus conversaciones.

Ante lo difundido, el equipo jurídico de Britney reveló que se trataba de hechos “horribles y excesivas violaciones a la privacidad de su hija adulta”.

El abogado salió a atender a los medios, luego de que se diera a conocer la resolución (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Aunque no fue el único material que se distribuyó, puesto que Netflix presentó Britney vs Spears. En este se dejó en evidencia que la cantante buscó en dos ocasiones contar con su propio grupo de juristas, después de que se implantó la titula; sin embargo, le fue negado su derecho.

No obstante, fue hasta el mes de julio cuando a Britney se le permitió, al fin, contar con una representación que ella haya elegido. Momento en el que Jamie Spears presentó su petición para finalizar con la tutela, que le fue otorgada después de que ella golpeó a un paparazzi.

Fanáticos esperaron a las afueras del tribunal de Los Ángeles (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Todo este bagaje llevó a que los fanáticos de la intérprete posicionaran en diversas ocasiones el hashtag, #FreeBritney, con el cual pidieron el fin de la titula. Sin embargo, este día celebraron con memes, publicaciones y reproduciendo la música de la cantante que conquistó los corazones en la época de los noventa.

El mundo respondió a la noticia con emoción, pues la cantante al fin podría manejar su carrera artística, lejos de la sombra de su padre y su familia:

Aunque mucho del cariño no solo fue para la intérprete de One more time, sino se dividió con el equipo jurídico que la representó y el juez que emitió el fallo a su favor:

Y es que las y los fanáticos confesaron que desde hace días se encontraban invocando a todo aquello que fuera espiritual, pues querían cubrir todas las bases necesarias para que se lograra el veredicto a favor de la Princesa del Pop:

Así que la emoción se presentó de muchas formas, especialmente en memes, en las diferentes redes sociales donde circuló la noticia:

No obstante, muchos no creen que la decisión de hoy sea suficiente, así que ahora impulsarán que el padre y toda la familia paguen por sus supuestos delitos tras las rejas:

Lo anterior aumentó después de que se publicó el documental que realizó Netflix, Britney vs Spears, el cual versó sobre la vida de la cantante desde que su padre tomó su tutela jurídica:

Finalmente, muchos confesaron que la determinación de hoy les causó lágrimas:

Con información de Reuters

