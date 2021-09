Comprar un terreno con Infonavit: todo lo que necesitas saber

(Foto: Iván Stephens/Cuartoscuro)

Próximamente, los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) podrán utilizar su crédito para comprar un terreno.

Durante un Facebook Live, el director general del organismo, Carlos Martínez Velázquez, reveló que están diseñando un apoyo financiero que permitirá a los trabajadores adquirir predios y destinarlos a la autoconstrucción.

“Es una de las principales demandas de los trabajadores. Por eso, cuando hicimos la reforma a la Ley del Infonavit con el presidente López Obrador, se decidió incorporar lo de la compra de terrenos, que era una petición de los trabajadores que decían... ‘a ver, la verdad yo prefiero hacer mi casa desde cero, buscar un terreno y hacerla yo mismo’”, explicó Martínez Velázquez.

Aunque no desveló cuándo se lanzará esta modalidad, contó que ya están concretando las características del préstamo.

“¿Qué estamos definiendo? Cuál va a ser el plazo de crédito, cuál va a ser la tasa y cuál va a ser el monto. Son tres cosas que estamos definiendo y que yo espero que a finales de este año ya se pueda hacer el crédito de terrenos”, contó el director del Infonavit.

De esta forma, el recurso podría estar disponible para diciembre de 2021. Y a partir de entonces, los trabajadores que quieran solicitarlo deberán tener en cuenta tres requisitos.

“Los terrenos que se van a poder financiar a través del crédito Infonavit son aquellos que estén urbanizados y que tengan todos los servicios. Eso quedó establecido en las reglas, es muy importante, y que tengan también un uso habitacional. Son tres condiciones que son básicas y que el trabajador debe saber”.

Martínez Velázquez insistió en que solo podrá utilizarse este crédito para adquirir predios de uso mixto o habitacional, y en ningún caso, para uso comercial. Además deberá contar con todos los servicios.

“No se van a autorizar créditos para terrenos que no estén urbanizados o que no tengan servicios, porque eso podría llegar otra vez a desconfigurar el desarrollo urbano de las ciudades y que después las personas digan, oye, yo ya tengo este terreno pero no tiene servicios, etc.”, explicó.

El director del organismo instó a los derechohabientes interesados en acceder a este crédito a permanecer atento a la información que publiquen en sus canales oficiales.

(Foto: Twitter @SEDATU_mx)

¿Para qué ofrece créditos actualmente Infonavit?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece créditos para que puedas comprar tu casa, construir tu vivienda, ampliar o ampliar tu hogar y para pagar tu hipoteca. El crédito tiene pagos fijos hasta que saldes tu deuda y una tasa diferenciada por nivel salarial.

Asimismo, puedes utilizar el ahorro de tu Subcuenta de Vivienda para ampliar tu capacidad de compra; sumar el monto de tu crédito al de tu cónyuge y obtener un mayor financiamiento; cuentas con un seguro en caso de que pierdas tu empleo; y hasta puedes ser beneficiado al ser candidato a descuentos y así pagar la liquidación antes de lo esperado.

Incluso al liquidar tu primer crédito tienes la posibilidad de pedir otro y en caso de que tengas algún problema con tus pagos se te puede asesorar y llegar a un acuerdo a tus posibilidades.

¿Qué necesito para solicitar un crédito Infonavit?

-Ser derechohabiente: tienes que estar inscrito ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

-Tener una relación laboral: trabajar de manera formal en el momento que estés solicitando tu crédito.

-Cumplir con la puntuación requerida: depende de tus años como trabajador se te asignan unos puntos y depende de ellos si puedes obtener el crédito. Normalmente te piden por lo menos 1080 puntos.

-Cursar el taller Saber más para poder ejercer tu derecho a crédito.

